以鎖定億元金庫 黎南人陷恐慌 憂機場遭襲改搭船逃難

以色列國防軍20日向黎巴嫩貝魯特南郊達希耶與黎東貝卡谷地祭出撤離令，隨後出動打擊真主黨位於該地區的金融機構。圖為達希耶20日遭以軍空襲。（美聯社）

以色列 與真主黨 交戰持續升級，據以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子媒體Ynet News報導，以色列國防軍20日向黎巴嫩 貝魯特南郊達希耶（Dahieh）與黎東貝卡谷地（Bekaa Valley）祭出撤離令，隨後出動打擊真主黨位於該地區的金融機構，並且點名未來幾天有關真主黨旗下Al-Qard al-Hassan協會的金融基礎設施，都將成為空襲目標。

以軍發言人哈加里在行動不久前示警撤離，「任何靠近真主黨用來恐怖融資地點的人，都必須立即撤離」，阿拉伯語發言人也在社交媒體上發佈類似警告。

目擊者稱大批民眾恐慌堵塞街道，造成貝魯特部分地區交通阻塞，路透報導，至少10處傳出爆炸。

哈加里表示，未來幾天以軍將揭露伊朗如何利用民間機構、協會和慈善團體作為掩護，資助真主黨的恐怖活動。他說以軍將於20日晚間襲擊那些目標，並在未來幾天內更新進度。

軍方表示，與真主黨有關聯的Al-Qard al-Hassan協會的基礎設施將成為襲擊目標。Al-Qard al-Hassan協會在黎巴嫩各地有30多個分支機構，其中15個位於貝魯特市中心及其郊區人口稠密的地區。

另外，為了避開隨時「可能被轟炸」的貝魯特機場，黎巴嫩人選擇搭船逃難；儘管黎巴嫩唯一的國際機場迄今也得以避開砲火，但以軍上月警告可能攻擊那裡，以阻止武器運送給伊朗支持的真主黨武裝分子，從那時起，許多逃往國外的黎巴嫩人更偏好搭乘貨船，而非從貝魯特機場起飛。

中央社引述法新社報導，31歲的阿利克（Hassan Alik）19日逃離黎巴嫩，他選擇由黎巴嫩地中海沿岸的北部港口的黎波里（Tripoli）出發，來自貝魯特南郊的他說：「如果我買機票，機場可能會遭到轟炸。」

此外，美國共和黨總統候選人川普19日稍早和以色列總理內唐亞胡進行通話，內唐亞胡說以色列能在衝突中占上風，是因為無視拜登要求。川普先前曾說，如果他再度入主白宮，「內唐亞胡100%會聽我的話」，喊話重建美國在國際舞台的影響力和地位。

內唐亞胡位於沿海城鎮塞沙里亞（Caesarea）的住處，19日遭三架來自黎巴嫩的無人機鎖定，當時內唐亞胡夫婦均不在該處，其中一架擊中一棟建築，另兩架被攔截，這項行動未造成人員受傷。

耶路撒冷郵報報導，川普19日晚間在賓州拉特羅布（Latrobe）造勢透露，事發後，內唐亞胡主動致電表示，以色列能取得目前的成功是因為無視拜登要求，「他說太不可思議了，他不會聽拜登的意見，如果聽了，以色列不會有現在的有利位置」。

「拜登告訴比比（內唐亞胡的小名）不要做這個那個，比比根本不聽他的」。川普還說，「我告訴你們，以色列現在的處境比三個月前強得多。」

每日郵報報導，內唐亞胡辦公室已經證實這通電話。

這並非川普第一次質疑內唐亞胡對拜登並未言聽計從。川普本稍早接受podcast節目「美國保守派」訪問時說，內唐亞胡不會採納拜登的意見。在被問到內唐亞胡是否會聽他的，川普回答，「沒錯，內唐亞胡100%會聽我的。」