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摩爾多瓦公投 初步計票逾半反對加入歐盟

編譯中心／綜合20日電

根據部分計票結果，摩爾多瓦民眾20日在是否贊成加入歐盟的公民投票中投「反對」，若最後證實結果如此，將是親歐總統桑杜一大挫敗。她期盼在同時舉行的總統大選首輪勝出。

中央社引述法新社報導，兩項投票被視為這個前蘇聯加盟共和國在桑杜（Maia Sandu）治下轉向親歐的關鍵考驗，卻在鄰國烏克蘭戰火期間存在俄羅斯干預的疑慮而籠罩陰霾。

桑杜於2020年擊敗莫斯科支持的時任總統多東（Igor Dodon）而當選。2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，這個260萬人口的國家與莫斯科斷交並申請加入歐洲聯盟。

有關是否加入歐盟公投部分，在完成約70%計票後，逾55%民眾投「反對」、45%投「贊成」。不過因為支持加入歐盟的首都基希納烏（Chisinau）和海外投票的計票工作持續中，結果仍可能改變。

在總統選舉方面，據部分計票結果，桑杜目前得票率為36%，很可能得於11月3日的第2輪投票與親俄派社會主義黨（Party of Socialists）支持的前檢察官斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo）遭遇。

斯托亞諾格洛目前得到高於預期的近30%選票。

20日公投題目為是否贊成為加入歐盟等目標而修憲，投票率為近50%。桑杜陣營認為，由於選舉人名冊過時，這項投票率遭到低估。依規定，公投投票率須達33%才視為有效。

總統大選投票率則超過51%。

52歲世界銀行（World Bank）前經濟學家桑杜是摩爾多瓦首位女總統，選前民調搖搖領先其他對手。不過民調原本預期公投結果將會支持修憲。

桑杜投票時說：「這次投票將會決定我們未來許多年的命運。」

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