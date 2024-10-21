民調：日眾院選舉 自民黨估掉50席 執政聯盟維持過半有得拚

日本首相石破茂（中）10月15日在福島縣磐城市為自民黨候選人站台。（歐新社）

日本眾議院 選舉預定27日登場，根據朝日新聞社最新全國民調 ，自民黨和公明黨的執政聯盟能否維持過半席次仍不明朗，預估自民黨可能從選舉公告發布前的247席，減少約50席次。

日本眾議院選舉應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，過半數席次為233席。不論前首相安倍晉三、岸田文雄，還是現任首相石破茂，都把執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」。

根據朝日新聞在19、20日針對全國約36萬名選民進行的電話與網路民調，目前不確定執政聯盟能否維持過半數席次。不過，最大在野黨立憲民主黨 有機會從公告前的98席次大幅增加；國民民主黨和令和新選組的選情也看好。

這次民調選區方面透過網路調查，比例代表選區則透過電話調查。在調查時，仍有約4成選民尚未明確表達投票意向，因此今後情勢仍有可能變化。

自民黨選區席次方面，預估將從公告前的182席次大幅減少約40席左右；比例代表選區也將少於公告前的65席，預估會減少約10席。

自民黨自從2012年眾議院選舉重新奪回執政權以來，一直保持單獨過半，但這次選舉可能不保。

20日是選戰期間唯一的星期日，各政黨候選人紛紛在各地展開街頭活動催票。

日本維新會幹事長藤田文武在名古屋車站前發表演說。他表示：「由於政治獻金醜聞和統一教會問題，民眾對政治失去信任。光是嘴上說自民黨不行，無法改變政治現狀，我們會透過削減議員薪酬來表達立場。」

名古屋市所在的愛知縣許多小選區預料將展開激烈競爭。從選舉公告發布以來，各政黨高層紛紛造訪當地助選。

自民黨籍的岸田文雄、選舉對策委員長小泉進次郎及高市早苗18日相繼到達名古屋。

岸田表示：「我們將繼續恢復民眾對政治的信任，也會回應大家的嚴厲批評。」小泉則呼籲：「有關政治獻金的問題，這是自民黨領導層要承擔的責任，請不要讓對手把這個標籤貼在候選人身上。」

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥也出現在名古屋市的金山車站前。他呼籲支持者：「政權交替就是改變政治獻金的使用方式。政權交替就是最大的政治改革。」

對於石破茂解散眾議院，野田批評是「掩蓋金錢醜聞、掩蓋與舊統一教會關係的一次解散」，並稱此舉是「愚弄選民」，要求選民這次選舉務必向自民黨說「不」。