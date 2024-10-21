古巴拚復電3度受挫 哈瓦那出現小規模街頭抗議

古巴大停電第3天，首府哈瓦那出現小型街頭抗議。圖為警方19日清除民眾抗議行動的路障。（路透）

古巴 當局19日午夜前表示，當晚嘗試第3次恢復供電的努力遭遇挫敗，這導致數以百萬計民眾仍無電可用，並使民眾再度質疑政府力拚復電的可行性，19日晚首府哈瓦那出現小型街頭抗議。

路透報導，古巴最大電廠18日因故障停機後，該國國家電網大約在同日中午首度停擺，之後，古巴國營媒體報導，國家電網於19日早晨再度停擺。

古巴當局19日傍晚表示復電方面已有一些進展，但到了晚間國家電網第3度停擺。當局當晚表示，全國近20%民眾已復電，而交通、醫院等公共設施的用電將優先被恢復。

哈瓦那電力公司（Havana Electric）昨夜在社群媒體 Telegram發文說：「今晚10時25分，國家電能系統再次完全解聯。」

不過，這則貼文稍後就從該公司官方帳號的動態消息中移除。目前尚不清楚移除發文的原因，但截至20日早晨為止（大停電第三天），古巴仍有多達數以百萬計民眾無電可用。

在哈瓦那電力公司發文不久後，古巴能源部 表示正在努力復電，並稱包括首都哈瓦那在內的「西部子系統再度解聯」。

古巴能源部在X發文說，「重建電力系統的過程依然複雜」。

古巴國家電網第三度停擺，顯示當局快速恢復供電的努力遭受重大挫敗，當地居民已飽受食物、藥物及燃料嚴重不足所苦。