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印尼新總統就任 擴內閣被指酬庸 倡不結盟外交籲中美共存

編譯茅毅／綜合20日電
普拉伯沃（左）就任印尼總統，佐科威（右）卸任總統，圖為兩人在就職典禮上。（歐新社）
普拉伯沃（左）就任印尼總統，佐科威（右）卸任總統，圖為兩人在就職典禮上。（歐新社）

73歲印尼前防長普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日在雅加達就任新總統，佐科威也卸任總統，但新副總統正是佐科威長子吉伯朗，美中皆派高官率團出席就職典禮祝賀；普拉伯沃就職演說呼籲國家團結和強調能源、糧食自給自足，也提及民主和不結盟外交，呼籲中美共存。

曾任印尼特種部隊指揮官的退將普拉伯沃成為印尼史上最高齡總統，超越第三任總統哈比比1998年就任時的61歲；吉伯朗則是印尼史上最年輕副總統。普拉伯沃第三次參選總統終於以58.59%得票率當選，前兩次均敗給佐科威。

綜合外媒報導，印尼新政府5大國內外優先要務包含提供8000多萬孩童和孕婦的免費營養餐計畫、增加國家收入、每年興建300萬間住宅（其中200萬間的目標對象為鄉村低所得家庭）、衛生健康與教育，以及外交與國防。

普拉伯沃接下來將如何治理國家仍無法預料，總統選戰時他幾乎沒做出具體的競選承諾，只說會「佐規普隨」。

普拉伯沃並於20日晚公布其稱為「紅白內閣」（印尼國旗顏色）的新政府部長名單，其中62歲經濟學家穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）留任財長，外界認為這有助加強市場對印尼經濟信心；但新政府大型開支計畫被指存在債務隱憂，擴大後的新內閣也被指有政治酬庸考慮，可能導致政府部門疊牀架屋影響施政效率。

印尼外交政策學會研究與分析首席分析師凱文．Khoe表示，普拉伯沃已呼籲中美成為負責任的全球強權，並主張中美能共存、合作和分工。雅加達顧問公司綜效政策創辦人丁娜說，對印尼最大貿易夥伴及投資的主要來源國中國，印中將持續合作。

丁娜還說，普拉伯沃未來不會只派外長參加所有國際會議和協商論壇，他將確保自己會親自出席，這點就跟佐科威不同，會確定自己能以總統身分親自和習近平會談。若要接近並找其他對維持南海安全有興趣的主要國家商量，普拉伯沃也信心十足。

北京對南海的領土主權聲索採「九段線」，跟印尼納土納群島的專屬經濟區重疊，但儘管中國在南海擺出專斷姿態，普拉伯沃仍可望審慎以對。

英國智庫皇家國際事務研究所主任布蘭德在美國外交事務期刊17日刊登的長文也指出，佐科威10年總統任內未在美中之間選邊站，向其他亞洲國家展現避開並繞過美中對立之道。

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