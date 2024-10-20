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義大利「外包」移民收容運抵非洲阿爾巴尼亞 籲歐盟效法

編譯中心╱綜合16日電
義國總理梅洛尼。(歐新社)
義國總理梅洛尼。(歐新社)

非法移民成為歐盟多國棘手問題，義大利近日啟動新制，將移民轉運至位於阿爾巴尼亞的新建收容中心。義國總理梅洛尼強調，此舉是解決移民問題的典範，鼓勵歐盟各國效法。

美聯社報導，義大利海軍一艘船艦16日停靠阿爾巴尼亞港口申津（Shengjin），把試圖進入義國的16名無證移民帶到收容中心，這是2國簽訂協議以來，義國首批帶往阿國的移民。這艘義大利海軍船載著10名孟加拉人和6名埃及人，他們從利比亞出發，在國際水域被攔下。

阿爾巴尼亞和義大利去年簽訂為期5年的協議，由義大利出資在阿爾巴尼亞建造移民收容中心，在無證移民試圖進入義大利、等待庇護審查時暫時收容。

2座移民收容中心在協議期間將花費義大利6億7000萬歐元，設施由義大利政府營運，並由義國司法管轄，阿爾巴尼亞則負責外部維安。

2座收容中心上周竣工啟用，比預定時間延遲了數個月。這2座中心預計可收容數千人，但僅收容成年男性。女性、兒童、年長者、病患及受虐者等脆弱族群，則會留在義大利的收容所。

根據義大利內政部統計，迄16日為止，今年經由海路抵達義國的移民有5萬4129人，比去年同期的13萬8947人大減61%。

義大利這項新政策引起不少人權團體抗議。義大利安莎通訊社報導，救援組織「海洋觀察」將義國政府在海外興建的移民中心喻為「集中營」，抨擊義國海巡隊公然從事「人口販運」。梅洛尼今天則強硬反批海洋觀察組織「可恥」。

但歐盟執委會主席范德賴恩去年12月為此協議背書，稱之為處理移民議題上「跳脫框架思考的範例」。

歐盟理事會17、18日將在布魯塞爾舉行峰會，移民問題預計將是歐盟各國領導人聚焦的重要話題之一。

義大利海軍艦艇16日載著第一批在國際水域被攔截的移民，抵達阿爾巴尼亞西北部申津港...
義大利海軍艦艇16日載著第一批在國際水域被攔截的移民，抵達阿爾巴尼亞西北部申津港。(美聯社)

非法移民 義大利 歐盟

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