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首度同步舉行 印尼獨立79週年 雅加達、新首都努山塔拉兩地同慶

中央社／雅加達17日專電
印尼今天慶祝獨立79週年，政府首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。（歐新社）
印尼今天慶祝獨立79週年，政府首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。（歐新社）

印尼今天慶祝獨立79週年，政府首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。隨著總統佐科威10月將卸任，今天是他任期最後一次以總統身份出席國慶儀式，也是印尼首次在努山塔拉舉辦國慶儀式。

印尼今天慶祝獨立79週年，當局首度在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行慶祝儀式。總統佐科威（Joko Widodo）和候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）出席在努山塔拉的儀式；副總統安明（Ma'ruf Amin）和候任副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）則在雅加達參加國慶活動。

新首都努山塔拉的國慶儀式只限官員、受邀貴賓和部分媒體參與。印尼總統府公布的直播畫面顯示，國慶儀式在努山塔拉和雅加達同時舉行，佐科威與各部會首長出席在努山塔拉的儀式，當佐科威身穿傳統服飾從國家宮殿走出時，安明也同步出現在雅加達的獨立宮，兩地皆有閱兵及文藝表演。

雅加達許多民眾一早就圍繞在獨立宮附近，感受國慶儀式的氣氛，而一旁的國家紀念碑（Monas）也有許多人身穿國旗裝飾，攜家帶眷參加國慶日活動。

有遠從巴布亞省（Papua）到雅加達的民眾希望能見到總統佐科威卻撲空，費米（Femi）說：「我們遠從巴布亞來到雅加達參加國慶活動，就是希望能見上總統一面，可惜總統不在這。」

有居民指出，以後國慶儀式在新首都舉行就無法參加，因此今天特別到雅加達的獨立宮感受儀式氣氛。伊加（Ika）向中央社表示，努山塔拉太遠了，她與家人無法去那裡，因此明年國慶只會在雅加達慶祝。

不過，也有人認為今年的國慶別具意義，因為是印尼史上首次在兩個城市舉行國慶儀式。

法爾哈（Farha）告訴中央社，對於能受邀參加雅加達獨立宮的國慶儀式感到很開心，更特別的是「今年是同時在2個城市舉辦（國慶儀式），而新首都看起來很壯觀，希望以後能去看看」。

另外，在國家紀念碑慶祝國慶的雅加達居民哈比（Happy Arnto）則表示，雖正值旱季，天氣炎熱，但他不覺得累，反而因慶祝獨立日感到很高興。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，儀式結束後，副總統安明向媒體表示，在努山塔拉舉辦國慶儀式是政府對建設新地方的承諾，並說：「我們希望新首都能推動印尼向未來邁進。」並補充，在兩個城市同步舉行儀式，顯示印尼的團結超越地理界限。

雖然印尼國會2022年已批准遷都法案，但佐科威尚未發布正式遷都的總統命令。佐科威曾表示，「這是從雅加達遷都到努山塔拉的過渡期。」

報導指出，印尼政府最初計劃邀請多達8000名嘉賓參加位於努山塔拉的國慶儀式，但後來將賓客人數修改為1300人，主因為新首都尚未完工，住宿空間仍不足。

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