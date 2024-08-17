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土耳其國會朝野爆全武行 在野黨議員倒地遭圍毆

中央社安卡拉16日綜合外電報導
土耳其國會16日上演全武行，數十名議員爆發肢體衝突。(美聯社)
土耳其國會16日上演全武行，數十名議員爆發肢體衝突。(美聯社)

土耳其國會16日上演全武行，議員因為繫獄在野黨國會議員阿泰萊（Can Atalay）的國會豁免權被剝奪發生爭執，數十名議員爆發肢體衝突。

法新社報導，這場長達30分鐘的鬧劇造成至少兩名議員受傷，會議被迫暫停。議員最終返回議場投票，否決在野黨欲恢復律師和維權人士阿泰萊的國會授權動議。

阿泰萊在獄中競選，並於去年的選舉中贏得席位。

左翼的土耳其工人黨（TIP）議員席克（Ahmet Sik）譴責政府對待阿泰萊的方式，執政的正義發展黨（AKP）議員厄扎蘭（Alpay Ozalan）情緒失控朝席克暴力攻擊，因此引發議員互毆。

席克說：「你稱阿泰萊為恐怖分子，並不奇怪。所有公民都應該知道，這個國家最大的恐怖分子就是那些坐在這些長椅上的人。」他指的是掌握國會多數的執政黨。

法新社記者在國會表示，前足球員厄扎蘭走上議事台，將席克推倒在地。倒地的席克被正義發展黨議員毆打數次，數十名議員也加入戰局。

網路上流傳的影片可以看到，事後工作人員清理地板上的血跡。共和人民黨（CHP）的一名議員和人民平等與民主黨（DEM）的一名議員頭部受傷。

主要在野黨共和人民黨黨主席歐澤（Ozgur Ozel）譴責暴力。他說：「我對目睹這種情況感到羞愧。」

土耳其國會16日上演全武行，數十名議員爆發肢體衝突。(美聯社)
土耳其國會16日上演全武行，數十名議員爆發肢體衝突。(美聯社)

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