我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

荷蘭「藍舌病」10天增加近千例 法、德也蔓延

編譯中心／綜合15日電
根據荷蘭15日公布的官方數據，藍舌病感染病例急劇上升，這種主要在牛、羊身上發病的病毒也在法國和德國蔓延；圖為染病的氂牛。（取材自維基百科）
根據荷蘭15日公布的官方數據，藍舌病感染病例急劇上升，這種主要在牛、羊身上發病的病毒也在法國和德國蔓延；圖為染病的氂牛。（取材自維基百科）

根據荷蘭15日公布的官方數據，藍舌病(bluetongue)感染病例急劇上升，這種主要在牛、羊身上發病的病毒也在法國和德國蔓延。

央廣引述法新社報導，根據荷蘭的農業、漁業、食品安全與自然部(Department of Agriculture Fisheries Food Security and Nature)統計，荷蘭有3807個地點出現藍舌病例，較5日上一次匯報時增加了近1000例。

這是荷蘭自今年9月首次通報藍舌病以來，增幅最快的半周。在此之前，該病毒上一次出現在荷蘭是2009年。而在一個月前，只有大約100個地點通報出現藍舌病例。

法國也開始出現感染病例，當局已宣布啟動疫苗接種計畫，希望能盡早將疫情控制下來。

德國官員13日表示，今年以來已獲報1885起病例，而去年全年只有23起。

藍舌病是一種非傳染性、透過昆蟲傳播的病毒性疾病，會感染羊和牛等反芻動物，但不會在豬或馬之間傳播。一旦染上疾病，就很難控制。這種病毒不會危害人類，但會造成動物高燒、口腔潰瘍和頭部腫脹。其他症狀還包括唾液分泌過多、唇舌和下巴腫脹，以及懷孕動物流產，各家農場的比例不一。

德國 疫情 疫苗

上一則

泰國史上第2位女總理誕生 塔信么女貝東塔當選泰國總理

下一則

南海海槽地震結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓

延伸閱讀

荷蘭「藍舌病」10天增加近千例 法德也傳疫情

荷蘭「藍舌病」10天增加近千例 法德也傳疫情
荷蘭女將5千、1萬公尺馬拉松皆奪牌 笑：曾後悔報名

荷蘭女將5千、1萬公尺馬拉松皆奪牌 笑：曾後悔報名
奧運史上最大謎團 1900年的「划船金牌男孩」到底是誰

奧運史上最大謎團 1900年的「划船金牌男孩」到底是誰
巴奧／10公里馬拉松游泳 荷蘭女將范羅溫黛兒逆轉摘金

巴奧／10公里馬拉松游泳 荷蘭女將范羅溫黛兒逆轉摘金

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起