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時隔4年 北韓12月重開邊境觀光 「這2國」遊客止步

編譯中心／綜合15日電
北韓平壤代表性景點「主體思想塔」紀念品商店，展示紀念章和護照。（路透）
北韓平壤代表性景點「主體思想塔」紀念品商店，展示紀念章和護照。（路透）

據多家中國旅行社透露，暌違四年，北韓將於今年12月重新開放邊境，讓外國遊客入境觀光。據在中國專營赴北韓旅遊業務的「高麗旅行社」14日消息，北韓位於長白山（白頭山）的景點三池淵今年12月將重新開始接待外國遊客，成為第1個對外開放的城市。不過，雖然北韓政府允許南韓以外所有國家的遊客參加旅行團，但美國禁止美國公民前往北韓。

韓聯社報導，高麗旅行社14日在官網公布上述消息。旅行社還表示，歷時四年終於等來了北韓開放旅遊的消息，令人非常激動。其他地區12月或也重啟外國遊客旅遊項目。

據悉，旅行社通過「當地合作夥伴」確認了上述信息。該合作夥伴透露，具體的旅遊日程和線路將在幾周後公布。

另據媒體報導，專營北韓旅遊業務的中國瀋陽KTG旅行社和北京高麗旅行社於本周先後宣布此事。KTG旅行社在社群平台上表示，目前僅確認三池淵開放觀光，但平壤及其他地區也有望開放。

據報導，北韓自2020年初疫情爆發以來實行嚴格的封閉管理，直至2023年中期才逐步放鬆限制。邊境關閉不僅切斷民生必需品的進口，導致國內糧食短缺，國際社會因其核武計畫實施的制裁更讓國內緊張局勢雪上加霜。

英國廣播公司（BBC）報導，高麗旅行社表示，北韓政府允許南韓以外所有國家的遊客參加旅行團，但美國禁止美國公民前往北韓。學界也有聲音質疑北韓政府可能「跳票」。美國顧問公司韓國風險集團（Korea Risk Group）執行長歐卡洛爾（Chad O'Carroll）表示，他質疑北韓政府12月根本不會推出任何實質性的開放觀光行動。

韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩上月曾前往三池淵指導建設工作。據朝媒報導，金正恩當時闡明打造國際化旅遊景點的構想，稱白頭山旅遊文化地區一定能成為讓外國友人感受到北韓獨特魅力的景點。

北韓去年起雖限制性開放國門，接待過幾次俄羅斯團隊遊客，但中國遊客赴北韓遊目前仍未重啟。

北韓 觀光 美國公民

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