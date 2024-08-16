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南海海槽地震結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓

編譯梁采蘩／綜合15日電
日本氣象廳因應8月8日宮崎強震發布注意巨大地震的臨時情報，已於15日下午5時結束防災預警警報。（美聯社）
日本氣象廳因應8月8日宮崎強震發布注意巨大地震的臨時情報，已於15日下午5時結束防災預警警報。（美聯社）

日本氣象廳自8日發布「南海海槽地震警報」已滿一周，由於未出現原先擔憂的特大地震或顯著的地殼變動，日本政府於15日下午5點正式解除警報。自8日發布以來，雖然未出現重大災情，但時值日本盂蘭節假期，遊客相繼取消訂房，光是高知縣就估計損失就超過1億日圓(約67萬美元)。

產經新聞報導，面向太平洋、預計可能遭受嚴重海嘯災害的高知縣內，由旅館和飯店業者等組成的同業聯盟，對大約190家加盟設施進行調查。根據其中回覆的70家設施，從9日至18日的10天內，共計9456人取消訂房，業績減少約1億4300萬日圓。

「雖然在旺季期間感到遺憾，但這是自然災害，無可奈何。」位於四國最南端「足摺國際飯店」負責人表示無奈。警報發布後，接到大量客人取消預訂的電話。截至8月底，約300人取消預訂，銷售額減少約600萬日圓。負責人說：「10至11月是旅遊旺季，團體客人預訂較多，希望到那時情況能穩定下來。」

另一方面，高知市中心老字號旅館「三翠園」在8日至14日期間，有超過700人取消預訂，造成超過1000萬日圓的損失。該旅館原本8月一直滿房，主要接待遊客和返鄉客人，負責人說：「取消的數量遠超預期，這對我們來說是重大打擊。」該旅館也重新檢討地震時引導客人避難的程序。

新冠疫情造成的客源減少剛剛開始恢復，三翠園負責人說：「我們完全理解南海海槽地震這個詞，會讓客人感到害怕，希望能早日消除這種恐懼的印象。」

另據「TBS」報導，隨著15日警報將解除，日本各縣海水浴場也陸續重新開放，其中和歌山縣白濱町白良濱海水浴場，就因海灘關閉，導致附近旅宿業者損失至少5億日圓。

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