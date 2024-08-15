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糖尿病成第二大死因 這地方居民把可樂當聖水日喝7罐成癮

聯合新聞網／即時報導
墨西哥奇亞帕斯州的居民平均每人每天喝7罐可樂，造成嚴重成癮。（路透）
墨西哥奇亞帕斯州的居民平均每人每天喝7罐可樂，造成嚴重成癮。（路透）

墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）的居民「以可樂代水」，每人每年平均飲用高達821.25公升的可口可樂，是全球平均值的32倍，讓當地成為「最愛喝可樂的地方」。

據當地媒體《光明新聞》（luz noticias）報導，根據墨西哥國家科學與技術委員會（Conacyt）資料指出，奇亞帕斯州的居民平均每年飲用821.25公升的可口可樂，也就是每天喝掉將近7罐330ml的可樂，狂飲數量光是跟墨西哥國內其他地區相比，就多出四倍之多。

可樂之所以會在當地流行，要追溯到1960年代。當時當地的原住民領袖在政府的支持下，開始握有可口可樂、百事可樂等汽水的經銷權，這些宗教領袖開始使用可樂來取代傳統的烈酒「Pox」，後來可樂就成為獻給神靈的祭品，當地人甚至相信，汽水中的氣體能幫助驅除體內的邪靈，將可樂視為具有神奇療效的藥水。

奇亞帕斯的醫生阿拉納（Marcos Arana）接受《衛報》訪問時表示，當地可樂成癮的問題非常嚴重，根據資料顯示，15%的原住民幼童1、2歲就經常喝可樂，有三成的嬰兒更是才六個月大就開始喝可樂。

奇亞帕斯「全民瘋可樂」帶來了嚴重後果，糖尿病每年導致近3000人死亡，成為該州第二大死因，過度攝取糖分也導致當地兒童和成人都有蛀牙問題。不過雖然已面臨嚴重健康問題，居民依然無法戒掉可樂，甚至有人認為，要讓奇亞帕斯的居民戒掉這種飲料，根本是不可能的任務。

可口可樂 墨西哥 原住民

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