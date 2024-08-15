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巴黎長榮桂冠酒店事件延燒 攻上微博熱搜

中央社台北15日電
中國網紅披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）
中國網紅披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多中國網友回應。（圖／截自抖音「張教官的有趣人生」）

中國網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，事件持續延燒，15日上午攻上了微博熱搜。中媒中新社旗下的「國是直通車」微博帳號刊登此一訊息，並標註「長榮酒店官網單獨劃分中國和台灣」。不過，中國官方仍對此事保持低調應對。

中國網紅「張教官」13日指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。影片還找來中國籍的廚師稱，原本有懸掛五星旗，但遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他提出抗議也無效。

事件再度碰觸兩岸敏感神經。事件發生至第三天，相關訊息在15日上午上了微博熱搜，截至15日中午12時半，微博標註「長榮酒店官網訂房區分中國和台灣」在熱搜榜第4名，閱讀量1936.1萬人，討論數3462；「長榮桂冠酒店台籍經理剪掉五星紅旗」在熱搜榜第6名，但閱讀量有1.1億，討論數2.7萬。

許多中國網友在網上喊抵制，稱支持嚴查，還有網友喊出要全面嚴查台灣的企業。還有個別的中國網友拍片，在網上斥「海外華人絕不會放過你的！」

中媒中新社旗下的「國是直通車」在微博上轉載了這一消息。國是直通車指出，「值得一提的是，該網站『選擇酒店』一欄『亞洲』區域下，包含『泰國』、『馬來西亞』，其中把『中國』和『台灣』單獨列為一個區域。」

中國尚未對此事作出回應。官媒新華社、人民日報、央視也未對此事做出報導。

2018年4月中國曾施壓44家航空公司，要求將台灣改成符合其所謂「一中原則」的標示。期間，官方記者會上官員會宣示決心，中國官媒一同造勢。

長榮桂冠酒店13日受訪表示，近日旅客對長榮桂冠酒店巴黎的奧運布置提意見，未能提供旅客最好體驗，深表遺憾；未來將持續精進，希望提供更優質服務，讓每名旅客都能享受更完美住宿體驗。

長榮 微博 五星旗

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