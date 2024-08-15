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上任不到1年…泰總理賽塔任命前科犯入閣 被判違憲遭免職

編譯高詣軒／綜合14日電
泰國總理賽塔遭40名前參議員檢舉在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，憲法法庭14日裁決賽塔違憲，移除他的總理職務。圖為賽塔在判決前按照既定行程視察曼谷市中心一處市場。（中央社）
泰國總理賽塔遭40名前參議員檢舉在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，憲法法庭14日裁決賽塔違憲，移除他的總理職務。圖為賽塔在判決前按照既定行程視察曼谷市中心一處市場。（中央社）

泰國憲法法庭9名大法官14日以五票對四票判決，總理賽塔任命一名曾入獄的前律師入閣任職違憲，即刻解除其總理職位。賽塔說，尊重法庭決定，很遺憾被認定道德失當而去職，但強調至今秉持正直和誠實履行職務。分析家認為，泰國政局面臨不確定性，下任總理是誰難以斷言，但賽塔的為泰黨很可能繼續領導政府。

路透、美聯社報導，現年62歲的房地產大亨賽塔去年8月上任，不到一年就下台，成為16年來第四名遭泰國憲法法庭解職的總理。賽塔的總理府秘書長彭敏稱，國會將安排16日開會推選新總理。

此事起因是賽塔4月重組內閣時，任命顧問皮奇擔任總理辦公室部長。但皮奇曾被控向法官行賄，2008年因藐視法庭罪坐牢6個月。今年5月，40名軍方指派的參議員認為賽塔、皮奇違反泰國憲法中關於內閣部長的道德規範，向憲法法庭請願並要求法庭判定兩人是否適任。

皮奇先前已辭職。憲法法庭14日指稱，皮奇雖已服刑但行為不端正，賽塔對皮奇的過去知情，卻仍指派他入閣，嚴重違背道德標準、有欠誠實，因此判決賽塔去職。

去年國會大選後為泰黨成為眾院第二大黨，但軍方指派的國會議員阻撓最大黨前進黨時任黨魁皮塔出任總理，為賽塔領導聯合政府鋪路。

前進黨上周才因競選時主張改革冒犯君主罪，被憲法法庭認定侵害君主立憲制、違反憲法，因而下令解散。如今賽塔又丟官，凸顯泰國司法機構在政局的角色。

泰國內閣將進入看守狀態。曼谷郵報報導，眾院選出新總理前，副總理普譚將擔任代理總理。

下任總理需在目前493名眾議員中獲得247席過半支持。目前11黨共組的聯合政府在眾院掌握314席。

路透指出，為泰黨有資格角逐總理的包括前總理暨富豪塔信的女兒貝東塔，和黨內大咖、前司法部長猜卡盛。一名高階黨職說，為泰黨15日將開會決定總理候選人。

泰國蒲蘭帕大學政治法律學院副院長歐蘭說，目前聯合政府仍很團結，只是短期內信心可能受打擊。

隸屬為泰黨的賽塔只能算是名義上總理，幕後要角是前總理塔信，他長期和泰國保皇派、軍方建制派對立；保守勢力正企圖重新展示他們掌握大權，而對仍抱政治野心的塔信，這次判決堪稱一記警告。

紐約時報14日報導，塔信據信已和保守派談好，讓他可以在流亡多年後，於去年回到泰國並基本上躲過牢獄之災。但塔信示意胸懷更高政治抱負，保守派便出手表明，在雙方緊張的夥伴關係裡，他們占據上風。

塔信6月已因涉嫌違反泰國嚴苛的冒犯君主罪遭起訴，現在連政治盟友賽塔都遭拔官。

賽塔遭勒令解職，令不少預計他能保住大位的政治分析家震驚。批評者認為，這再次顯示建制派常仰賴法院等機構遂行己意，也顯示選舉在泰國有如鬧劇。

泰國總理賽塔14日遭憲法法庭裁定違憲並解除總理職務。賽塔在判決出爐後，向等候在總...
泰國總理賽塔14日遭憲法法庭裁定違憲並解除總理職務。賽塔在判決出爐後，向等候在總理府的記者發表簡短談話後離開總理府。（中央社）

泰國 眾院 眾議員

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