伊朗稱加薩若停火 延後報復以國 哈瑪斯：不參加談判

特拉維夫藝術博物館為了防範藝術品遭戰爭波及，將部分館藏搬移至地下室保護。（取材自臉書）

路透援引三名伊朗 高階官員說法報導，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能阻止或至少在談判期間拖延伊朗將對以色列 採取的直接報復行動。停火談判預計15日在卡達進行，伊朗可能首度派代表參加本次談判。但哈瑪斯14日表示，不會參加這場停火談判。

哈瑪斯領導人哈尼雅上月底在德黑蘭遇刺，伊朗歸咎以色列並誓言嚴厲報復。以色列既未證實亦未否認參與該次行動。中東緊張情勢一觸即發，美國海軍已向中東加派軍艦協助防禦以色列。

報導指出，伊朗近日已與西方國家和美國展開密集對話，討論如何調整報復行動，避免引發全面大戰。儘管伊朗消息人士稱，休戰將能阻止伊朗襲擊以色列，但哈瑪斯的態度讓透過協商達成休戰的希望更顯黯淡。

此外，據中央社引述法新社報導，去年10月7日以哈戰爭爆發後，以色列特拉維夫藝術博物館 將一些價值不菲的館藏藝術品藏起來，如今又擔心伊朗襲擊，再遷移更多的藏品，包括畢卡索和克林姆的畫作搬移到一個安全的地下室中，目的在保護館藏品免受飛彈攻擊；搬走之後，博物館畫廊顯得空盪盪，牆壁上只留著空鉤子，以及曾掛在那裡的藝術品小小說明牌。

博物館館長庫恩-烏齊耶利（Tania Coen-Uzzielli）說：「在過去的3、5天中，當來自真主黨（Hezbollah）和伊朗的新威脅再次出現，我們就明白必須採取其他預防措施。」

館方現代藝術部門助理策展人安德里亞塞維奇（Nathalie Andrijasevic）推出一個儲架說：「我們有一些畢卡索的作品…來自不同時期。

她說：「去年10月7日，我們起先不知道發生什麼事，只知道全國各地正發生可怕的事。火箭不停發射，我們非常害怕火箭會穿透畫廊的天花板，造成館藏品損毀。」「而最近，過去一周內，我們移除了更多藏品，因為擔心攻擊即將發動，但盼望事情不會發生。」