伊朗稱加薩若停火 延後報復以國 哈瑪斯：不參加談判
路透援引三名伊朗高階官員說法報導，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能阻止或至少在談判期間拖延伊朗將對以色列採取的直接報復行動。停火談判預計15日在卡達進行，伊朗可能首度派代表參加本次談判。但哈瑪斯14日表示，不會參加這場停火談判。
哈瑪斯領導人哈尼雅上月底在德黑蘭遇刺，伊朗歸咎以色列並誓言嚴厲報復。以色列既未證實亦未否認參與該次行動。中東緊張情勢一觸即發，美國海軍已向中東加派軍艦協助防禦以色列。
報導指出，伊朗近日已與西方國家和美國展開密集對話，討論如何調整報復行動，避免引發全面大戰。儘管伊朗消息人士稱，休戰將能阻止伊朗襲擊以色列，但哈瑪斯的態度讓透過協商達成休戰的希望更顯黯淡。
此外，據中央社引述法新社報導，去年10月7日以哈戰爭爆發後，以色列特拉維夫藝術博物館將一些價值不菲的館藏藝術品藏起來，如今又擔心伊朗襲擊，再遷移更多的藏品，包括畢卡索和克林姆的畫作搬移到一個安全的地下室中，目的在保護館藏品免受飛彈攻擊；搬走之後，博物館畫廊顯得空盪盪，牆壁上只留著空鉤子，以及曾掛在那裡的藝術品小小說明牌。
博物館館長庫恩-烏齊耶利（Tania Coen-Uzzielli）說：「在過去的3、5天中，當來自真主黨（Hezbollah）和伊朗的新威脅再次出現，我們就明白必須採取其他預防措施。」
館方現代藝術部門助理策展人安德里亞塞維奇（Nathalie Andrijasevic）推出一個儲架說：「我們有一些畢卡索的作品…來自不同時期。
她說：「去年10月7日，我們起先不知道發生什麼事，只知道全國各地正發生可怕的事。火箭不停發射，我們非常害怕火箭會穿透畫廊的天花板，造成館藏品損毀。」「而最近，過去一周內，我們移除了更多藏品，因為擔心攻擊即將發動，但盼望事情不會發生。」
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