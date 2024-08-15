烏潛水教練遭控炸北溪油管 德發逮捕令

俄歐北溪2號天然氣管線洩漏的氣泡在丹麥波荷木島附近浮出海面，攝於2022年9月27日。（路透資料照片）

路透引述德國 3家媒體報導指出，德國已針對一名烏克蘭 潛水教練發出歐盟逮捕令，據悉該教練是炸毀北溪天然氣 管線(Nord Stream)的團隊成員之一。

根據「南德日報」(SZ)、德國「時代週報」(Die Zeit)和德國公共廣播聯盟ARD引述未具名消息人士報導，德國調查人員認為這名男子是2022年9月潛入海底，對從俄羅斯經波羅的海(Baltic Sea)到德國的天然氣管線安裝爆裂物的潛水員之一。

報導指出，該男子最後的居住地在波蘭，德國曾於今年6月要求波蘭當局進行逮捕。

德國「明鏡周刊」(Der Spiegel)14日引述安全消息人士表示，他們認為該嫌犯已經離開波蘭。

根據德國媒體報導，德國在調查這起疑似破壞事件中，已確認另外一男一女都是烏克蘭潛水教練，但目前尚未對他們發出逮捕令。

炸毀4條北溪天然氣管線中3條的幕後黑手是誰，至今依然成謎。在莫斯科2022年2月對烏克蘭發動入侵後，該管線便成了德國依賴俄羅斯天然氣的爭議性象徵。

俄羅斯和西方國家互相指責對方是爆炸案的幕後黑手。雙方都否認涉入此事，也沒有人出面負責。

根據瑞典的一項調查，在爆炸現場找到的幾個物件上發現了炸藥的痕跡，證實爆炸是蓄意行為的結果。

德國於2023年1月對一艘船進行突擊檢查，稱該船可能被用來運送炸藥。德國向聯合國表示，他們認為訓練有素的潛水員可能將爆裂物安裝在70至80公尺深的海底管線上。