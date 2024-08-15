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義女排奧運奪金功臣 非裔球星畫像深膚色被塗成淺粉色

編譯中心／綜合14日電
在羅馬Viale Tiziano的CONI總部前的牆上，一幅向義大利非裔排球運動員埃戈努（Paola Egonu）致敬的壁畫遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色。（美聯社）
在羅馬Viale Tiziano的CONI總部前的牆上，一幅向義大利非裔排球運動員埃戈努（Paola Egonu）致敬的壁畫遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色。（美聯社）

義大利在巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努（Paola Egonu）致敬；不過畫作一天就遭破壞，她的深膚色被塗成淺粉色，讓義國政界群起撻伐此一種族主義行徑。

現年25歲的埃戈努拿下全場最高22分，成功攔網4次，是奪金最大功臣，她曾因深膚色在義大利社群網路遭嚴重霸凌；義大利藝術家Laika特別在義大利奧委會前繪製一幅埃戈努的肖像壁畫，讚揚她代表義大利族群融合的精神。

諷刺的是，畫作才出現一天就遭破壞，埃戈努的臉和四肢皮膚都被塗成淺粉色，義國警方正在調查作案者是否為右翼種族主義者。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）透過社群平台X發文聲援埃戈努，稱埃戈努是「義大利的驕傲」。他強調，對這種粗俗種族主義行為要表達「最徹底的藐視」，他將致力反對任何形式歧視，特別要加強義大利年輕人對於反歧視的觀念。

義大利五星運動黨（M5S）眾院領袖席維斯崔（Francesco Silvestri）也強硬表示，破壞壁畫的人可能受到種族主義言論的煽動。他點名質疑右派「聯盟黨」（Lega）的歐洲議員瓦納奇（Roberto Vannacci）曾發表爭議言論，稱埃戈努的外貌特徵不能代表多數義大利人。

義大利多位跨黨派政治人物一致聲援埃戈努。義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）表示將與埃戈努一起努力，打敗無知、粗魯、缺乏同理心的種族主義。左派民主黨（PD）的黨魁施萊恩（Elly Schlein）說，任何在義大利出生或長大的人，都是正宗義大利人，民主黨將繼續致力修改公民身分法。

現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）所在的球隊在巴黎奧運奪得女...
現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）所在的球隊在巴黎奧運奪得女子排球金牌。（美聯社）
在羅馬Viale Tiziano的CONI總部前的牆上，一幅向義大利非裔排球運動...
在羅馬Viale Tiziano的CONI總部前的牆上，一幅向義大利非裔排球運動員埃戈努（Paola Egonu）致敬的壁畫。

義大利 種族主義 民主黨

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