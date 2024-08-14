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自民黨總裁改選派系各懷鬼胎 石破茂出線難度高

編譯張佑生／即時報導
日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。14日正在訪台的前自民黨幹事長石破茂(圖)呼聲最高。(中央社)
日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相確定換人當。14日正在訪台的前自民黨幹事長石破茂(圖)呼聲最高。(中央社)

日本首相岸田文雄14日閃電宣布將不參加9月的自民黨總裁改選，意味新總裁將成為日本新首相。頃在台灣訪問的自民黨前幹事長石破茂頓時成為熱門人選，這將是他第五度參選總裁，但要出線還有長路要走。

日媒報導，岸田與石破今年6月27日在中華料理店共進晚餐，達成岸田如果尋求連任，石破就不出馬的共識。現在岸田不選，石破勢必參選。自民黨總裁選舉牽涉到黨內主流與非主流之爭，是赤裸裸的權力鬥爭，岸田「整碗捧」的作風，讓受到冷落的派系乘機集結。

主流派包括前副首相麻生太郎、岸田自己解散的派系、幹事長茂木敏充的派系。表面上，黨中央說要透過政策辯論決定黨的路線和未來領導人；實際上，檯面下各派系早已紛紛合縱連橫，出現各種換票聯盟。

石破茂面臨的還是老問題：民間聲望高，國會同儕間人緣不佳，前首相菅義偉是否給予奧援，將是關鍵，但目前情勢尚未明朗。政壇耳語，最糟糕的情況是石破知難而退，也不是完全不可能。

菅義偉和其他非主流派系屬意的人選據說是前環境大臣小泉進次郎，小泉是前首相森喜朗也支持的人選。森喜朗已經指示原屬安倍派的政調會前會長萩生田光一，動員支持小泉進次郎。已經退休的前幹事長二階俊博，據說也支持小泉。

換言之，石破茂想獲得菅義偉的奧援是愈來愈難，麻生派、原岸田派和原茂木派，正極力避免成為新的黨內非主流派。

數位大臣河野太郎曾向麻生表達過參選總裁的意願，未獲肯定答覆。現任幹事長茂木敏充在麻生太郎眼中，只是總裁選舉權力布局的一枚棋子，但是岸田必定會緊貼茂木。如此一來，岸田在宣布退選記者會上說的要讓自民黨「新生」，各界聽聽就好。

一名自民黨人士感慨，他真心希望岸田繼續參選總裁，然後注定慘敗，自民黨支持率才有可能回升，那時候才會出現「新自民黨」。

菅義偉 日本 岸田文雄

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