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岸田文雄不再連任自民黨總裁 「小石河」外還有誰能當日本首相？

編譯張佑生／即時報導
日本首相岸田文雄14日舉行記者會宣布不會參加9月的自民黨總裁改選，意味日本將有新首相。（美聯社）
日本首相岸田文雄14日舉行記者會宣布不會參加9月的自民黨總裁改選，意味日本將有新首相。（美聯社）

日本首相岸田文雄14日閃電宣布將不尋求連任自民黨總裁，意味日本將出現新的首相。日本媒體慣用「小石河」形容呼聲最高的三名實力派人物，依序是原環境大臣小泉進次郎、自民黨原幹事長石破茂、現任數位大臣河野太郎姓名第一個字的組合，三雄在上次總裁選舉曾聯手。

其中，石破與河野都有人氣不夠的問題，石破如果參選，將是第五度問鼎大位。「週刊新潮」分析，石破在黨內人緣不佳的問題依舊，除非獲得前首相菅義偉和前幹事長二階俊博的奧援，否則出線難度頗高。

河野在黨內的支持度也不夠高，他修正以往的反核立場，表示別無選擇。他屬於麻生派，但與派系關係疏離。河野與菅義偉都是神奈川選區，但是目前沒有菅義偉支持河野的跡象。

小泉進次郎能否克紹箕裘，一直是日本政壇的熱門話題。所有人都認為他會當上首相，只是早晚的問題。他和妻子瀧川雅美大談育兒經，瀧川甚至說現階段，養兒育女比參選總裁更重要。知情人士透露，瀧川對於當第一夫人的意願很高。但小泉這次可能還是以觀望為主，出馬機率不高。

其他被提及的人選包括：自民黨幹事長茂木敏充、前內閣官房長官加藤勝信；女性方面，則有外相上川陽子、經濟安保大臣高市早苗、前少子化擔當大臣野田聖子。上川陽子成為日本第一位女首相的呼聲曾經很高，但她參選意願似乎缺缺。

日本 菅義偉 岸田文雄

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