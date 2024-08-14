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雅典山火失控 疏散3萬人、求助歐盟 多國馳援

編譯中心／綜合13日電
希臘雅典郊區發生野火後，一輛被燒毀的汽車的場景。（路透）
希臘雅典郊區發生野火後，一輛被燒毀的汽車的場景。（路透）

歐洲廣泛地區正受到熱浪侵襲，其中法國多達42個省份12日發布高溫或雷暴橙色警報，希臘雅典郊區的山火持續猛烈，並發現首名遇難者，當局疏散至少3萬名居民，並向歐盟求助，法國、義大利、捷克、羅馬尼亞和土耳其派出數百名消防員、直升機、消防車等協助滅火。

 綜合大公、文匯報報導，熱浪為希臘帶來嚴重山火，在雅典東北部市郊，山火已燒毀多間民居、汽車及商店，火場面積超過400平方公里，當局派出逾700名消防員在義工協助下救火，同時出動近200輛消防車及35架飛機在空中投擲水彈撲救。

當局表示，由於火場範圍不斷出現新火頭，加上乾燥高溫天氣及強風，令火勢迅速蔓延，山火目前已逼近距離雅典市中心約14公里位置，多個地區電力供應中斷，當局下令雅典附近超過30個地區逾3萬名居民緊急疏散。

衛生部表示，大火已造成1人死亡，66人因火災相關傷害接受治療。明報報導，在雅典北部維利西亞鎮（Vrilissia），一名60多歲女子被發現死於一間燒毁的工廠內

另據法國氣象部門12日公告，法國中部大部分地區同時處於高溫和雷暴兩個橙色警報中。大部分處於高溫橙色警報的地區當天下午氣溫升至攝氏34至38度。巴黎錄得攝氏38度高溫。英國12日則錄得今年最高氣溫攝氏34.8度，也是英國近兩年來同期最高氣溫，當地海灘擠滿人潮。

高溫 山火 熱浪

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