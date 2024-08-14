我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

不景氣高失業 紐西蘭逾13萬人出走 三分之一移居澳洲

編譯中心／綜合13日電

根據紐西蘭政府的統計數據顯示，紐西蘭人正以空前多的人數遷出國外，原因與失業率上升、基準利率居高不下，以及經濟成長乏振無力有關；路透報導，紐西蘭統計局(Statistics New Zealand)13日公布的數據顯示，截至今年6月為止，過去一年中有13萬1200人離開紐西蘭，暫時寫下年度最多人數的紀錄，其中約有三分之一的人前往澳洲

央廣報導，即使淨遷移(即抵達紐西蘭的人數減去離開的人數)仍處於高水平，經濟學家也預期，受到經濟不景氣影響，想要移居紐西蘭的外國人數量將會減少。

根據資料顯示，離開紐西蘭的人中，有8萬0174人是紐西蘭公民，幾乎是COVID-19疫情前離開人數的2倍。

目前居住在紐西蘭的艾倫(Merrily Allen)正計畫在明年初，偕同伴侶和14歲的女兒搬到澳洲塔斯馬尼亞省(Tasmania)首府荷巴特(Hobart)。

從事牙科行政工作的艾倫說：「那裡有很多機會。他們一直都在尋找我這個專業的人才。」他表示，「我有很多朋友都去了(澳洲)...純粹是為了更好的工作機會、更好的生活。澳洲似乎兩者兼備。」

在疫情爆發期間，受到當時政府處理疫情的鼓舞，旅居海外的紐西蘭人創下了返國人數的歷史新高。

但對部分紐西蘭人而言，他們對這個擁有530萬人口的國家已失去了熱情。經濟學家表示，紐西蘭人對生活成本、高利率和工作機會的減少感到沮喪，因此將目光投向澳洲、英國和其他地方。

紐西蘭央行將現金利率上調521個基本點後，導致經濟陷入困境，這是自1999年推出官方現金利率以來最激進的緊縮政策。紐西蘭今年首季的經濟年成長率為0.2%，第二季的失業率升至4.7%，通貨膨脹率則依然高居3.3%。

此外，澳洲持續在看護、警察和教職等技術短缺的領域招募人員並提供安置方案，吸引了不需簽證就能到當地工作的紐西蘭人。與此同時，紐西蘭政府則大幅縮減公共服務的規模，使得許多在職員工必須重新尋找工作。

澳洲 利率 疫情

上一則

世界不再爆買 從迪士尼到精品業感受消費涼意

下一則

義視障短跑女將 帕運首位變性選手 「他曾奪11冠」

延伸閱讀

紐西蘭不景氣13萬人出走 三分之一移居澳洲

紐西蘭不景氣13萬人出走 三分之一移居澳洲
巴黎奧運閉幕式糗了 世界地圖「漏掉紐西蘭」

巴黎奧運閉幕式糗了 世界地圖「漏掉紐西蘭」
1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生
索咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員

索咖啡遭拒 芝男子持斧狂砍麥當勞3店員

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕