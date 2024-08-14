英騷亂逮1024人 2名12歲童認罪 創最年輕暴動者

英國騷亂多日，警方指出已有1024人被逮捕；圖為北愛爾蘭貝爾法斯特舉行反移民示威活動，抗議者在警察附近舉著「守護我們的兒童」標語。（路透）

英格蘭紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案後，引發極右翼在各地發起大規模的反移民 暴力騷亂事件，英國國家警察局長委員會（National Police Chiefs' Council）13日表示，在連續幾天發生涉及暴力、縱火和搶劫以及針對穆斯林和移民的種族主義 騷亂後，英國當局現已逮捕1024人，對575人提出起訴，其中一名13歲女疑犯及2名12歲男孩同日在法庭上承認犯下暴動罪。

香港01引述英國廣播公司（BBC）報導，13歲女孩在奧爾德肖特（Aldershot）參與在一家收容尋求庇護 者的酒店外的抗議活動，她在庭上承認犯下暴動罪；2024年8月9日，北愛爾蘭貝爾法斯特舉行反移民示威活動，抗議者在警察附近舉著標語，意思是「守護我們的兒童」。

檢察官稱，這名女孩聚集在奧爾德肖特的一間酒店外，有人看到她在酒店入口拳打腳踢。

此外，英國2名12歲男孩承認參與上周在英格蘭北部受極右派煽動的暴動，報導指他們是暴動發生至今最年輕的兩名認罪者。

中通社引述法新社報導，其中1名12歲男孩於英格蘭西北部城市曼徹斯特法庭承認兩項涉及暴力騷亂的指控。他被控與一群人聚集在曼徹斯特一家收容尋求庇護者的旅館外，向警車投擲物品。

地方法官赫斯特表示，相較於其他「進出法院」的成人或未成年人被告，資料顯示這名男孩更積極參與暴動。

另一名12歲男孩於利物浦少年法庭坦承參與暴動。影片拍攝到這名男孩向警方投擲物品，他因此被起訴。不過他在9月17日判刑前，獲准保釋。

此外，當天還有1名16歲女孩與1名17歲男孩於英格蘭西南部的普利茅斯裁判法院承認參與暴動。