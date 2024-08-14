NOAA：今年7月史上最熱 研究：歐洲去年4.7萬人死於酷暑

NOAA報告指出，2024年7月是有史以來最熱的7月，已連續第14個打破高溫紀錄的月分；圖為英國南部納茲河畔沃爾頓的海灘，人們13日在炎熱的天氣下放鬆身心。（路透）

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA) 12日表示，7月是有紀錄以來最熱的一個月，這也是連續第14個月打破紀錄；巴塞隆納全球健康研究院（Barcelona Institute for Global Health）同日發布研究報告估計，歐洲去年高溫 導致近5萬人喪命，科學家指出，人類產生的碳排放使全球氣溫不斷攀升。

央廣報導，美國國家海洋暨大氣總署在每月例行的報告中說，2024年如今已有77％的可能性，會成為史上最溫暖的一年。

NOAA對於7月氣溫的計算結果和歐盟 的「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)相互矛盾。這個歐盟的氣候監測機構使用不同的數據組，計算出上個月的平均溫度略低於2023年7月。

然而，這兩個機構都同意創紀錄的高溫趨勢令人憂心，在過去的一年中每月都創下新高紀錄。

歷史資料可回溯到175年前的NOAA表示，2024年絕對會是史上最熱的前5個年頭之一。

該機構表示，7月的全球氣溫要比20世紀的均溫攝氏15.8度(華氏60.4度)，高出攝氏1.21度(華氏2.18度)。

NOAA指出，從地中海到波斯灣國家在7月都經歷了一連串的熱浪 侵襲，而非洲、歐洲和亞洲都創下史上最熱7月紀錄，至於北美則是史上第二熱。

包括NOAA和哥白尼氣候變化服務都表示，7月的海洋溫度是史上第二高。

另據中央社引述法新社報導，巴塞隆納全球健康研究院的研究估計，在全球有紀錄以來最炎熱一年的2023年，歐洲有4萬7690人因高溫死亡；這份年度報告提到，過去10年內，只有2022年的喪命人數高於去年，當年有超過6萬人死於高溫。

發表在「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的這項研究，蒐集了歐洲大陸35個國家的氣溫和死亡率等資料，報告強調，老年人面臨的風險最高，而且南歐國家受到高溫的影響最為嚴重。

因為高溫喪命的4萬7690人這項數據中，有一半以上發生在2023年7月中旬和8月的高溫時期。去年7月18日，義大利西西里島（Sicily）出現攝氏44度高溫，到了8月，希臘發生致命野火災情。

聯合國（UN）指出，歐洲氣溫上升速度快過全球其他地方，從20、21世紀之交以來，歐洲出現越來越多致命的熱浪。

科學家已經警告，氣候變遷使熱浪等極端天氣事件變得更為頻繁、持續時間更長且程度更加劇烈。