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中東緊張升溫 航空公司相繼暫停航班

編譯吳孟真／綜合外電
中東緊張局勢升溫，多家航空公司已相繼暫停或取消往返當地班機。（路透）
中東緊張局勢升溫，多家航空公司已相繼暫停或取消往返當地班機。（路透）

由於伊朗譴責以色列日前暗殺哈瑪斯領袖，並揚言發動報復性攻擊，引爆中東緊張情勢升溫，全球多家航空公司已相繼取消或暫停往返當地航班，或避免飛越伊朗和鄰近國家空域。

以下是路透彙整相關航空公司和航班資訊：

德國漢莎航空（Lufthansa）和旗下奧地利航空（Austrian Airlines）、瑞士航空（Swiss Air）將在8月21日（含當日）前，暫停往返特拉維夫、德黑蘭、貝魯特、安曼和伊拉克艾比爾的航班。漢莎航空並已延長航班避開伊朗和伊拉克領空的時間。

法國航空 （Air France）將暫停巴黎和貝魯特之間航班至8月14日。旗下荷航（KLM）也已取消8月初至10月26日間，往返特拉維夫的所有航班；廉航泛航航空（Transavia）也取消往返特拉維夫航班至2025年3月31日。

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）已取消所有往返特拉維夫班機至8月23日。英國廉航易捷航空（easyJet）已於4月暫停往返特拉維夫航班，將於明年3月30日恢復通航。

美國航空公司方面，達美航空（Delta Air Lines）已延長暫停航班往返特拉維夫時間至8月31日。聯合航空（United Airlines）則無限期暫停前往特拉維夫的班機。聯合航空已在7月31日暫停往返紐華克機場和特拉維夫班機。

新加坡航空（Singapore Airlines）目前已停止飛越伊朗空域，並正使用替代航線。

其他航空如希臘愛琴海航空（Aegean Airlines），已宣布取消所有往返貝魯特、安曼和特拉維夫的航班至8月19日；阿爾及利亞航空（Air Algerie）則暫停往返黎巴嫩航班，直到另行通知。

中東緊張局勢升溫，多家航空公司已相繼暫停或取消往返當地班機。（美聯社）
中東緊張局勢升溫，多家航空公司已相繼暫停或取消往返當地班機。（美聯社）

伊朗 新加坡 達美航空

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