波音在成田機場1天2事故 美貨機緊降、新航客機引擎冒煙

亞特拉斯航空一架波音747貨機於當地時間12日深夜從日本成田機場起飛後，因為油壓系統故障，13日凌晨折返並緊急降落在成田機場。圖為波音747貨機示意圖，非新聞當事貨機。(美聯社)

美國貨運航空公司亞特拉斯 航空（Atlas Air）一架波音747貨機於當地時間12日深夜從日本 成田機場起飛後，因為油壓系統故障，13日凌晨折返並緊急降落在成田機場，導致跑道一度關閉。同一天稍早，另一架屬於新加坡 航空（Singapore Airlines）的波音客機也在降落成田機場時發生異常，無人傷亡。

中央社引述日本放送協會（NHK）報導，日本國土交通省成田機場事務所表示，一架亞特拉斯航空的波音747貨機原定飛往美國洛杉磯，不過因為油壓系統在飛行途中故障，因此折返，並於13日凌晨1時10分過後緊急降落成田機場。

機上七名機組人員均未受傷，不過這架貨機降落後，被發現輪胎破裂、鋼圈受損。

受到這架貨機停留在跑道的影響，成田機場其中一條A跑道暫時關閉約七小時。相關人員移走這架貨機並檢查完跑道後，A跑道13日上午8時過後已重新開放。

另據JX通信社報導，新加坡航空編號SQ638航班，於日本時間12日上午7時47分，降落成田機場B跑道時發生異常，左側引擎機冒白煙。機上載有乘客與機組人員共276人，所幸最終無人員傷亡。

JX報導指，SQ638航班機種為波音787-10，事後，B跑道發現輪胎碎片。