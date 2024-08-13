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暑熱壓力 2050全球多地熱到無法辦奧運 這些城市上榜

編譯中心／綜合12日電
2024年巴黎奧運適逢熱浪來襲，不少觀眾趁開賽前擠在噴霧器前降溫消暑。（路透）
2024年巴黎奧運適逢熱浪來襲，不少觀眾趁開賽前擠在噴霧器前降溫消暑。（路透）

2024年巴黎奧運甫於當地時間11日畫下句點，本屆賽會適逢熱浪來襲，一度達到攝氏35度（華氏95度）。然而，在全球暖化趨勢下，極端高溫淪為常態，CNN引述氣候科學組織CarbonPlan數據指出，到了2050年，全球許多城市的「暑熱壓力指數」恐因超過安全門檻，而無緣舉辦夏季奧運。

「暑熱壓力指數」納入溫度、濕度、風速、太陽角度、雲層等綜合因素加以計算。專家指出，若暑熱壓力指數超過攝氏27.5度（華氏81.5度）則應取消運動賽事。

該評估指出，到2050年，幾乎所有北美地區的暑熱壓力指數都將超過攝氏32度（華氏89.6度），在戶外短時間工作可能導致熱傷害疾病，嚴重時甚至致命。

另外，美國墨西哥灣的佛州到德州、中國的北京與上海，以及義大利西西里島的帕勒摩市或西班牙塞維亞（Seville）等地中海城市，也都將過熱而無法主辦奧運。

此外，多座曾主辦夏季奧運的城市，到2050年後恐將因指數超標，無法再當東道主，包括北京、雅典、羅馬、亞特蘭大、東京、首爾與巴塞隆納。不過首爾市長吳世勳11日重申，將爭取2036年奧運主辦權。

下屆2028年奧運落腳美國洛杉磯，當地氣溫受惠太平洋調節尚且溫和；2032年布里斯本奧運將在7月登場，時值澳洲當地冬季，低溫落在攝氏10度（華氏50度）左右。

2036年奧運主辦國將在2029年之前知曉，主辦權爭奪戰已提前開打。

美聯社報導，土耳其伊斯坦堡伊斯坦堡之家(Istanbul House)在巴黎奧運最後一周開放，提醒遊客這座城市將舉辦2027年歐洲運動會(European Games)，算是一次試演計畫。

印尼則希望透過在雅加達和巨港(Palembang)舉辦2018年的亞運，來為奧運評估者留下深刻印象。亞運的比賽項目和運動員都比奧運多。沙烏地阿拉伯直到2034年才在利雅德舉辦亞運。卡達2006年曾在杜哈舉辦亞運，並將在2030年再次舉辦。

綜觀所有申辦2036年奧運城市，包含印度阿默達巴德（Ahmedabad）、印尼新首都努山塔拉（Nusantara）、卡達杜哈、土耳其伊斯坦堡、智利聖地牙哥、波蘭華沙等，其中印度、印尼與卡達在夏季的氣溫可能超過安全標準；位在南半球的智利可能具備最佳氣溫條件，聖地牙哥則是全年的暑熱壓力都在安全範圍內。

至於阿默達巴德與杜哈若要主辦奧運，可能要改在當地氣溫較低的時節舉行。

2024年巴黎奧運適逢熱浪來襲，不少觀眾趁開賽前擠在噴霧器前降溫消暑。（路透）
2024年巴黎奧運適逢熱浪來襲，不少觀眾趁開賽前擠在噴霧器前降溫消暑。（路透）

巴黎奧運 印尼 聖地牙哥

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