北韓逾1.5萬學童搬平壤避洪災 金正恩勘災豪車相隨

北韓領導人金正恩在視察平安北道洪水災區時，對人民發表演說。（美聯社）

北韓 領導人金正恩 上周視察因大雨受災區，卻被媒體發現他疑似更換專車，火車廂內停放著一輛今年4月才剛在南韓上市，賓士最高級品牌「邁巴赫」的運動型多功能車（SUV ）。此外，他也對北韓境內淹水問題祭出新措施，宣布要讓超過1.5萬名學童搬到平壤避難，同時更罕見放低姿態，對洪災救難不夠及時表達深深抱歉。

北韓洪災問題持續延燒，7月大雨襲擊致鴨綠江氾濫，一度造成下游的新義州市4000多棟房屋淹沒，3000公頃農田受損。韓聯社報引述北韓官媒朝鮮中央通信社報導，金正恩8至9日，視察北韓西北部平安北道的豪雨受災現場的樣子，不過當時公開的照片中卻拍到了一輛轎車。

照片拍到金正恩站在敞開大門的專用列車內向民眾演說，而SUV轎車則停放在車廂內。透過照片，推測該車為「邁巴赫GLS 600 4MATIC改款版，今年4月在南韓上市，起售價為2億7900億韓圓（約20萬美元）。

報導指出，轎車車牌為「7271953」，該數字與北韓的「戰勝節」有關。報導指出，1953年7月27日為韓戰的停戰協定締結日，不過在北韓卻將7月27日稱為戰勝美國的「戰勝節」並慶祝。

金正恩在朝鮮中央通信社於2024年1月播放的紀錄影片中，也搭乘另一台「GLS 600」亮相，研判金正恩似乎又購買了上述新款的SUV。

聯合國安全理事會的對北韓制裁決議中，儘管從2017年起禁止向北韓轉讓運輸機氣，但該照片再次證明該方式沒有作用。