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南海海槽地震消息不透明 旅日客困惑

編譯中心／綜合12日電
日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」後，網路假消息流傳，訊息不透明令許多外國旅客困惑。（歐洲社）
日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」後，網路假消息流傳，訊息不透明令許多外國旅客困惑。（歐洲社）

日本政府發布氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，網路上假消息四處流傳，訊息不透明也令許多前往日本旅遊的外國旅客感到困惑。專家表示，日本政府有必要提供更詳細的資訊。

日本宮崎縣南部8日觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。日本氣象廳當天首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。

NHK報導，「南海海槽地震臨時情報」發布後，社群媒體X上出現了許多與地震相關的連結，標題寫著「一定要做的防災措施」、「囤積飲用水的情況太嚴重了，大家冷靜一下吧」等，還附上從新聞報導，或是從政府防災網站上擷取的圖片，藉此吸引網友點擊。

然而，點進去卻會引導用戶連到成人網站或是購物網站等內容。根據統計，在地震發生後的1天之內，共出現了39萬條類似連結，使得在社群媒體X查找地震相關資訊，很難找到準確訊息。

此外，日本政府提供給外國旅客的訊息也不夠充分。讀賣新聞報導，從澳洲到日本淺草觀光的33歲觀光客杜蘭（Adriana Duran）受訪表示，「日本政府給的資訊太少了，根本不知道應該注意什麼」。雖然她下載了一個日本政府監管、向外國人提供災害資訊的App，但根本沒有找到對於大地震的警告資訊。

此外，宮崎市在8日地震後，設置了能以21種語言對應的「災害時多語言電話服務中心」，做好24小時接聽電話的準備，但直到9日下午5時都沒有接到任何一通電話。

神戶學院大學社會防災學教授前林清和表示，「很多來日本旅遊的遊客根本搞不清楚正在旅行的地方屬於哪個地方政府管轄。國家必須向地方政府搜集資訊，然後對外國旅客發布，與廣受觀光客歡迎的旅遊App展開合作，共享資訊也非常重要」。

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