日本南海海槽地震消息不透明 旅日客困惑不解

日本宮崎縣南部8日下午發生規模7.1地震，震央位置符合「南海海槽地震」的想定震央區。（圖取自日本氣象廳網頁www.jma.go.jp）

日本 政府發布氣象廳首度發布「南海海槽地震 臨時情報」（注意巨大地震）資訊後，網路上假消息四處流傳，訊息不透明也令許多前往日本旅遊的外國旅客感到困惑。專家表示，日本政府有必要提供更詳細的資訊。

日本時間8日下午4時42分（美東時間上午3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。

日本放送協會（NHK）報導，「南海海槽地震臨時情報」發布後，社群媒體X上出現了許多與地震相關的連結，標題寫著「一定要做的防災措施」、「囤積飲用水的情況太嚴重了，大家冷靜一下吧」、「南海海槽地震臨時情報的詳細說明」等，還附上從新聞報導，或是從政府防災網站上擷取的圖片，藉此吸引網友點擊。

然而，點進去卻會引導用戶連到成人網站或是購物網站等內容。根據統計，在地震發生後的1天之內，共出現了39萬條類似連結，使得在社群媒體X查找地震相關資訊，很難找到準確訊息。

此外，日本政府提供給外國旅客的訊息也不夠充分。讀賣新聞報導，從澳洲到日本淺草觀光 的33歲觀光客杜蘭（Adriana Duran）受訪表示，「日本政府給的資訊太少了，根本不知道應該注意什麼」。「南海海槽地震臨時情報」發布後，她雖然下載了一個日本政府監管、向外國人提供災害資訊的App，但根本沒有找到對於大地震的警告資訊。

杜蘭表示，這是她2次到日本觀光，雖然也想去鄉下一點的地方旅遊，最後還是決定留在對外國人來說比較方便一點的大城市，希望日本政府能對外國人提供更多訊息。

英語教師娜塔莉亞（Natalia）從西班牙來日本遊玩。9日晚上，神奈川縣發生規模5.3地震時，她人正在東京都新宿區，「我感受到劇烈搖晃，還聽到緊急地震警報，還以為要死了」，遺憾的是，「當我向周圍的人詢問情況時，沒有人能告訴我發生了什麼事」。

根據日本政府觀光局統計，今年6月造訪日本的外國觀光客高達313萬人次，創下單月最高紀錄。不過，觀光廳為了訪日旅客特別設置，希望在發生災害時能派上用場的應用程式Safety tips雖然有地震資訊，卻沒有關於「南海海槽地震臨時情報」的訊息。

此外，宮崎市在8日地震後，設置了能以21種語言對應的「災害時多語言電話服務中心」，做好24小時接聽電話的準備，但直到9日下午5時都沒有接到任何一通電話。

日本各地的觀光地區都在努力向外國旅客直接傳遞訊息。高知市的夏季祭典「第71回夜來節祭」於8月10日舉辦，高知市的旅遊資訊中心趕忙製作了一張地圖，顯示最近的避難場所和路線，還介紹了高知縣製作，有8種語言的防災App。

靜岡縣熱海市的旅遊資訊中心配備了多語言翻譯機，還有英文版的海嘯警示地圖。前來觀光的24歲法國留學生尤利西斯（Ulysse）表示，「我的國家很少地震，所以很害怕會發生大地震，想確認如果發生地震該如何逃生」。

神戶學院大學社會防災學教授前林清和表示，「很多來日本旅遊的遊客根本搞不清楚正在旅行的地方屬於哪個地方政府管轄。國家必須向地方政府搜集資訊，然後對外國旅客發布，與廣受觀光客歡迎的旅遊App展開合作，共享資訊也非常重要」。