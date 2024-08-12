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澳洲大堡礁附近驚傳直升機撞飯店 已知1死2傷、400人急疏散

編譯羅方妤／即時報導
澳洲凱恩斯市12日發生直升機事故，失事直升機撞上當地希爾頓酒店，一支螺旋翼掉在附近的濱海大道。（歐新社）
澳洲凱恩斯市12日發生直升機事故，失事直升機撞上當地希爾頓酒店，一支螺旋翼掉在附近的濱海大道。（歐新社）

英國BBC報導，澳洲知名觀光勝地大堡礁附近城市凱恩斯（Cairns）當地時間12日凌晨1時50分左右發生直升機事故，一架疑似失竊的直升機直接撞上當地的希爾頓逸林酒店屋頂，引發火災。直升機乘員只有駕駛一人，當場死亡，兩名飯店房客受傷送醫，狀況穩定，包括一名80多歲男性和70多歲女性。酒店也緊急疏散了400名房客。

影片來源：YouTube

「昆士蘭救護車服務」（QAS）指出，直升機的兩支螺旋翼與飯店撞擊後解體，分別掉在附近的濱海大道和酒店泳池。QAS發言人凱特琳．丹寧斯（Caitlin Dennings）說：「我們接獲通報稱當時現場聲音聽起來像爆炸，民眾隨後看見濃煙和火勢竄出，許多酒店房客不確定當時是什麼狀況。」

一名女房客艾曼達．凱伊（Amanda Kay）說，她看見一架直升機飛得「特別低」，而且在下雨的狀況下沒有開燈。她說，直升機「撞到建築物然後爆炸」。

另一名女性目擊者說，這架直升機撞上酒店前不久，曾兩度飛越酒店。

昆士蘭省警方和航空安全監管機構正在調查墜機狀況。澳洲警方已封鎖酒店周圍街道，並宣布緊急狀態。

當地媒體報導，這架失事直升機疑似遭竊。擁有這架直升機的租賃公司「鸚鵡螺航空」（Nautilus Aviation）表示，將與有關當局密切合作，調查這起「未經授權使用本公司直升機事件」。

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