巴奧奏凱歌 馬克宏重臨組閣難題 料殘奧開幕前宣布新總理人選

法國舉辦奧運成功，已超越了許多法國人最瘋狂的想望，但未來幾週內，法國總統馬克宏（前）仍須回頭面對政治僵局的現實。圖為他10日觀看男籃金牌賽上自拍 。（路透）

法國舉辦奧運成功，已超越了許多法國人最瘋狂的想望，但未來幾周內，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）仍須回頭面對政治僵局的現實。在法國7月的國會選舉結果中，三大陣營沒有一個取得絕對多數席位。一般預期，馬克宏可能會在奧運閉幕和28日殘奧開幕之間，宣布新總理人選。不過，獲得最多席位的左翼聯盟「新人民陣線」表明要經濟學家卡斯特（Lucie Castets）擔任新總理，但馬克宏陣營偏好與傳統右翼結盟，屬意上法蘭西大區首長貝特宏（Xavier Bertrand）。

選舉結束至今已5周了，但法國仍沒有新總理。在巴黎奧運 期間，由馬克宏前政府聯盟的總理艾塔爾（Gabriel Attal）繼續看守內閣。

中央社引述法新社報導，馬克宏可能希望藉奧運來提升運氣，如同1998年法國主辦國際足總世界盃 並贏得冠軍，將時任總統席哈克（Jacques Chirac）的支持率拉抬上來一樣。

但即使在8月28日至9月8日帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）舉辦期間，巴黎會繼續成為大眾矚目的焦點，馬克宏仍得回歸到充滿憂慮的現實面。

馬克宏目前支持率仍遠低於30%，他在國會選舉及奧運期間都保持低調，大部分時間都在法國總統的地中海度假官邸度過，只是偶爾回到巴黎。

奧運閉幕後，馬克宏的首要任務是提名新總理人選及組成新政府，並要護送在國會過關，但此一程序似乎仍和奧運前一樣，面對重重阻礙。

選後成為最大派系的左翼聯盟新人民陣線已經表示，想要經濟學家卡斯特擔任新總理。但馬克宏陣營對這構想興趣不大，比較偏好和傳統右翼共同結盟，而席哈克時代的部長、現任法國北部上法蘭西大區（Hauts de France）首長貝特宏經常被視為是領導中間派的人選。

即將卸任的平等部長貝潔（Aurore Berge）稱，貝特宏「在政府、國會調和鼎鼐，擁有豐富經驗」。

綠黨領袖彤德利耶（Marine Tondelier）說，「這次奧運期間政治休戰，不僅因為馬克宏累了，也是因為他想要一些時間」，還「要阻撓任何作政治變革的企圖」。