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翻新運動場館優勢 首爾、埃及擬申辦2036奧運

編譯中心／綜合11日電

全球同歡的巴黎奧運順利落幕。南韓首爾市長吳世勳11日表示，準備申請由首爾主辦2036年夏季奧運會。此外，非洲國家奧林匹克委員會聯合會（ANOCA）同日表示，埃及將爭取2036年和2040年夏季奧運主辦權。

韓聯社報導，吳世勳表示，在巴黎奧運展開之初到現場觀摩後，萌生「首爾可以做得更好」的自信。他指出首爾能迎合舉辦符合低碳、可持續、低成本奧運會的要求，又有1988年主辦奧運留下的場館，包括將於2031年完成現代化改裝的蠶室奧運會場館。 

吳世勳還說：「可讓人心安的治安是首爾的最大優勢，漢江又比塞納河乾淨和秀麗，舉辦奧運的話，這種種理由都將吸引世人目光。」

另據路透報導，ANOCA強調，埃及近幾年已斥資數以10億計的美元興建運動設施、體育館及多功能運動場，將成為非洲順利爭取賽事主辦權的關鍵。

非洲國家迄今未曾主辦過奧運賽事，開羅曾爭取2008年的主辦權，但以失敗收場。

目前有意申辦2036奧運的還包括印尼、波蘭、印度、土耳其，以及卡達和沙烏地阿拉伯。

2024、2028、2032年奧運將依序由巴黎、洛杉磯澳洲布里斯本舉辦。

巴黎奧運 澳洲 洛杉磯

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