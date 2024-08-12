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伊朗議員警告 將突襲以色列復仇 「規模不下4月空襲」

編譯高詣軒／綜合11日電

以媒耶路撒冷郵報11日引述「伊朗國際」報導，伊朗國會國安委員會議員阿德斯塔尼說，對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治領袖哈尼雅7月底在德黑蘭遇刺身亡，伊朗將出其不意地做出（報復）回應，到時對以色列的「空中行動」甚至可能持續三至四天。

阿德斯塔尼還說，伊朗將對以色列的犯罪報以決定性回應，這無庸置疑，哈尼雅的仇將血債血償。至於伊朗這次的回應是否類似4月對以色列發動的大規模空襲，他透露可能相似，但規模將更大。伊朗當時在代號「真實承諾行動」的報復攻擊，出動無人機並發射飛彈，共約300架，但此次可能增加一倍。

阿德斯塔尼並強調，4月時曾先告知美方，「這次我們絕不會通知敵人」，伊朗也準備好因應後果和所有後續情況。他還暗示伊朗的「代理人們」屆時絕對會加入攻擊。該報導稱，可能是伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨。

阿德斯塔尼另說明，拉長做出回應的時間，使以色列陷入被動的等待，這對伊朗有利，這會令以色列每晚都忐忑不安」，是伊朗這次報復過程的一環。

以色列特拉維夫大學學者模納席瑞等多位專家也指出，心理戰屬伊朗的部分策略，以色列不像伊朗擅長這種遊戲，因此以方會否對伊朗發動先制攻擊值得關注。

對可能於15日恢復的加薩停火談判，阿德斯塔尼說，如果真的達成，伊朗的確將因此停止報復，但現在看來不太可能。

另據10日晚間的美國國防網路飛航公告服務，伊朗以11至14日當地上午8時至晚間8時舉行實彈演習為由，對德黑蘭上空發布飛航公告，建議飛行員屆時一律避開。

伊朗 以色列 加薩

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