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委內瑞拉陷選舉爭議 反對派要求總統停止「暴力與迫害」

中央社／卡拉卡斯10日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（美聯社）
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（美聯社）

委內瑞拉反對派今天呼籲總統馬杜洛停止「暴力與迫害」。在反對派提出此呼籲的數小時前，親馬杜洛的委國最高法院表示，對爭議的7月28日大選所作出的裁決，不能上訴。

法新社報導，主張以大幅優勢贏得總統大選的反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在社群媒體上發布了一段影片，要求現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）允許自由的政治言論。

龔薩雷斯表示：「我代表所有委內瑞拉人要求（馬杜洛）停止暴力和迫害，立即釋放所有被任意拘留的同胞。」委內瑞拉大選後的動盪，已造成24人死亡，2200人被捕。

龔薩雷斯這位74歲的前外交官補充說：「要求尊重我們的憲法不是犯罪，和平示威以維護數百萬委內瑞拉人的意願也不是犯罪。」

龔薩雷斯已經一個多星期沒有公開露面，在最高法院表示即將對這場有爭議的選舉作出「最終」裁決後，龔薩雷斯在社群平台發出了這則訊息。

首席法官羅德里格斯（Caryslia Rodriguez）表示，法院「於2024年8月5日開始的評估正持續進行，以期作出最後的裁決…其決定將是最終且具有約束力」。

大多數觀察家表示，委內瑞拉最高法院效忠於馬杜洛政府，馬杜洛政府聲稱在選舉中以微弱優勢獲勝。

反對派領袖們則表示，龔薩雷斯以壓倒性優勢獲勝，並提供了他們稱來自投票場所的官方統計數據作為證據。

在委內瑞拉，投票機器會列印3份投票紀錄，分別給選務當局、執政黨及在野候選人。

最高法院本週聽取了包括馬杜洛在內的所有候選人陳述，但龔薩雷斯除外，他表示擔心被捕。

曾是總統候選人的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）這次被禁止參選總統，她表示自己活在躲藏的生活中。

龔薩雷斯與馬查多都因「煽動不服從」等罪名而受到司法部調查，一般認為司法部是另一個效忠於馬杜洛的國家機構。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示：「尊重委內瑞拉人民的意願仍是委內瑞拉重回民主、解決當前政治和社會經濟危機，並為所有人提供保障的唯一途徑。」

波瑞爾表示，歐盟27個成員國「一致」要求公布投票紀錄並進行獨立查核，這呼應了周邊拉丁美洲國家與美國的類似呼籲。

委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）在8月2日正式確認馬杜洛勝選，宣布馬杜洛贏得52%的選票，但以數據被駭客入侵為由，拒絕公布來自開票所的具體統計結果。

相較之下，反對派則公布紙本計票結果，聲稱龔薩雷斯獲得了67%的選票，不過馬杜洛否認了此一結果的合法性。

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