阻黑幫雇「瑞典童兵」 丹麥加強邊境管制

在最近爆發幫派暴力事件後，丹麥將對來自瑞典的厄勒海峽大橋進行邊境檢查。（路透資料照片）

丹麥8月初至今發生多起謀殺事件，均涉及境內黑幫聘用瑞典 青少年到來犯案，逮捕四名瑞典公民。為了有效防範類似事件發生，兩國警方互相派駐警力，密切合作，丹麥司法部 長9日宣布，警方已決定加強對瑞典邊境管制，防止這些「童兵」入境替黑幫工作。

瑞典國內幫派問題嚴重，幫派吸收未成年人執行槍擊 與放置炸彈等非法行為，在丹麥發生了類似事件。自8月1日至6日為止，在丹麥首都哥本哈根發生兩起槍擊案與一起爆炸案，共有四名瑞典公民疑似涉案被捕，其中有2名為年齡介於16至17歲的青少年。

瑞典通訊社（TT News Agency）報導，丹麥警方表示，丹麥幫派透過社群軟體如Tik Tok吸收瑞典青少年參與丹麥幫派爭鬥，丹麥警方表示，這些非法任務的酬勞聽聞高達10萬瑞典克朗（約9700美元），甚至更多。

丹麥司法部長胡莫加德（Peter Hummelgaard）表示，自4月起，就有25名瑞典籍公民被丹麥幫派雇用，在丹麥進行非法行為，他把這些幫派雇用的未成年人稱為「瑞典童兵」，並對此感到非常憂心，而這樣的狀況也開始發生在丹麥，更是令人擔心。

他還說，丹麥警方將加強檢查首都哥本哈根連接瑞典南部第三大城市馬爾默（Malmo）的厄勒海峽大橋鐵路的列車，並投入更多資源監控過境口岸汽車，丹麥與瑞典警方也會加強情報交流和合作，研究使用面容識別技術。

哥本哈根警方目前已經派員進駐瑞典馬爾默市警局，瑞典警方則表示會盡快派出適合的人選駐點哥本哈根。馬爾默市警局媒體發言人諾林（Nils Norling）表示，這個互相派駐的職位是永久的，在馬爾默市警局的丹麥員警將會讓雙方的溝通更加迅速有效。

胡莫加德表示，他不接受瑞典公民到丹麥進行非法暴力行為，雙方互派駐警將有助兩國合作與溝通，他也說不排除對瑞典進行邊境管制。

瑞典警方表示，黑幫經常利用青少年殺人，因他們會被判較輕刑罰。瑞典官員稱，很多販毒集團由居於海外的第二代移民領導，並已滲透入國家社福、司法及政治體系，意味要打擊他們可能需時數十年。