七夕情人節 新加坡社團強調不分種族齊歡慶

新加坡在地社團10日在牛車水一帶舉辦七夕乞巧嘉年華活動，邀請樂團演唱華語歌曲。儘管天候不佳，仍吸引上百人參與。（中央社）

今天是七夕情人節，在華人 人口占多數的新加坡 ，在地社團舉辦系列活動。主辦方表示，新加坡是多元種族國家，七夕不只專屬於華人，更是不同族群、整體社會的共同節慶。

新加坡在地社團舉辦七夕乞巧嘉年華活動，其中一項活動今天下午在新加坡唐人街牛車水廣場舉行。

活動現場擺設文化小物與傳統糕點，並邀請樂團演唱。儘管天候不佳、雨勢不斷，仍吸引上百人參與。

七夕又稱為乞巧節，傳統上婦女會在這天乞求聰慧手巧，祈求擁有美滿婚姻。隨著社會變遷，節日傳統漸漸消逝。

七夕乞巧嘉年華策劃人黄鈺清告訴中央社記者，這次活動從月初舉辦至11日，每天至少5000人參與，包含福建、潮州、客家等不同籍貫的族群代表共同參與。新加坡是多元種族國家，不只華人投入其中，其他種族民眾也共襄盛舉。

新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等。華人占3/4左右。

黄鈺清說，這個節日不僅為了紀念傳統故事，更是培養社區凝聚力。期待七夕不只專屬於華人，更是不分族群、整體社會的共同節慶。

新加坡數位發展及新聞部長暨內政部 第二部長楊莉明下午出席這項活動。