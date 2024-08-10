泰勒絲巡演取消 奧地利逮第3嫌 歌迷聚維也納街道合唱療傷

泰勒絲數百名粉絲8日聚集在維也納一條街道合唱「療傷」。（路透）

美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）原定本周在奧地利首都維也納舉行三場演唱會，因疑似伊斯蘭國（IS）支持者密謀恐怖攻擊而取消。奧地利內政部 9日表示，當局已在維也納逮捕第三名嫌犯。

路透報導，據奧地利內政部說法，這位現年18歲的伊拉克籍嫌犯，疑似與現年19歲的北馬其頓裔奧地利籍主嫌屬於相同交友圈。

奧地利內政部還說，隨著調查幹員持續追查這起案件，還會有更多嫌犯遭到訊問及財產被搜索。

據了解，這起攻擊計畫原定在8日或9日發動，主嫌已承認想進行自殺式攻擊，使用自製炸藥與刀具「盡可能多殺人」，調查人員在主嫌家中發現製作炸彈的材料，並發現至少一個爆炸裝置已經在製造中。

另有兩名分別為17歲和15歲的嫌犯7日被捕，但奧地利「使者報」（Kurier）報導，警方已將15歲嫌犯改列證人釋放。

據了解，17歲嫌犯幾天前剛被雇用，將擔任演唱會的保全人員。部長說：「他們確實有非常具體與詳細計畫…他們的目的是製造一場血洗」。

據報導，最新被捕的嫌犯本月6日宣誓效忠伊斯蘭國，不過他是否涉入這起密謀恐攻還有待釐清。

有報導說，奧地利當局是從美方情報機關得知泰勒絲演唱會恐攻威脅。因為奧地利法律不允許政府監控即時通訊軟體，而嫌犯正是用這類軟體相互聯絡。

泰勒絲原計畫8至10日在維也納連唱三晚，但傳出宣誓效忠伊斯蘭國的主嫌密謀對聚集在納恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）外預估約2萬名歌迷發動死傷慘重攻擊，因此主辦單位7日晚間宣布因安全顧慮將所有場次取消。

泰勒絲至今尚未就維也納演唱會取消發表評論。她原定的接下來演出是下周在倫敦開唱，英國警方已表示，沒有跡象顯示，維也納的密謀恐攻事件會對倫敦演唱會造成任何影響。

另據中央社引述法新社報導，數百名歌迷聚集在維也納一條名為Corneliusgasse的街上，高唱泰勒絲的歌曲。這條街的名字與泰勒絲熱門歌曲Cornelia Street很相似，讓粉絲感到親切。

有些歌迷已經期盼了一整年，卻碰上演唱會取消，但他們仍希望重新振作起來。

從哈薩克 遠道而來的23歲工程師約達索瓦（Dilyara Joldassova）說，雖然很心碎，但「安全第一」，並表示令她感到欣慰的是「大家都很安全」，而且能夠聚在一起感受「療癒的氣氛」。

儘管本周三場演唱會都已取消，周邊活動似乎仍照計畫進行，警方也加強巡邏並強化安全措施。