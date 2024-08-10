委內瑞拉大選爭議 總統馬杜洛封鎖X十天 控馬斯克煽動仇恨

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）8日面臨來自三個南美洲盟國的新壓力、要求他提供自稱總統選舉連任成功的數據之際，他下令封鎖社群媒體平台X，持續10天。

中央社引述法新社報導，馬杜洛宣布委內瑞拉政府封鎖前身為推特（Twitter）的X平台10天，指控擁有X平台的馬斯克 （Elon Musk）在委內瑞拉「煽動仇恨和法西斯主義」。

委內瑞拉選務機關宣布馬杜洛為7月28日總統大選的贏家，但尚未公布詳細計票結果，這讓巴西、哥倫比亞和墨西哥 等左派盟國8日再次聯合呼籲委內瑞拉國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）公開計票結果。

根據人權組織，上周因馬杜洛宣布勝選而爆發的抗議活動造成至少24人死亡，還有上千人被捕。

委內瑞拉反對派主張他們獲得壓倒性勝利，並於8日警告，若馬杜洛繼續執政，可能引發大規模移民 潮。

被禁止參選的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），在與墨西哥媒體的視訊會議中表示：「若馬杜洛選擇強行繼續掌權，我們將只會看見前所未有的移民潮：在很短的時間內，300萬、400萬，甚至500萬名委內瑞拉人外移。」

根據聯合國的數據，自馬杜洛2013年掌權以來，已有超過700萬名委內瑞拉人逃離這個擁有3000萬人口的國家，大部分遷往其他南美洲國家或美國。