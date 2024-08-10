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日本防南海海槽地震警戒7天 首相岸田取消出訪

編譯中心／綜合9日電
日本宮崎縣南部8日發生規模7.1強震後，日本氣象廳首次發布請民眾注意南海海槽地震的警報，並自9日起連續一周將每天發布說明地震活動情況的「關連解說情報」。圖為九州鹿兒島縣大崎町一棟房屋傾倒。（路透）
日本宮崎縣南部8日發生規模7.1強震後，日本氣象廳首次發布請民眾注意南海海槽地震的警報，並自9日起連續一周將每天發布說明地震活動情況的「關連解說情報」。圖為九州鹿兒島縣大崎町一棟房屋傾倒。（路透）

日本九州宮崎縣8日下午發生規模7.1強震，多地區傳出災情，日本氣象廳更首次發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，警告未來一周注意可能會發生巨大地震。日本政府曾在2019年推測，若南海海槽發生規模9.1大地震，估算罹難人數高達23.1萬人，是2011年東日本大震災的13倍。

日本氣象廳指出，1904年到2014年間，全世界發生過1737次地震矩規模（Mv）7以上的地震，震後七天在同一區域發生規模8以上強震有六次。專家檢討會議主席、東大名譽教授平田直表示，與觀測到異常現象前相比，現在發生大地震的可能性是平常時的好幾倍，震央地區及周邊都要注意。

內閣府專家檢討會曾在2012年公布南海海槽，可能發生規模9.1的巨大地震，超過三一一強震的規模9.0，30年內發生的機率達70%到80%，涵蓋四國、近畿、東海等地方。從靜岡到宮崎縣有10個縣的最大震度達7級，大阪等21個府縣震度可能有6級。從關東到九州的太平洋沿岸100個市町村，將發生10公尺以上海嘯，高知縣的海嘯會高達34公尺。

要是發生在冬天的深夜，恐造成日本30個都府縣中，逾32萬人罹難，238萬棟房屋全毀。由於東海、近畿也是日本工業、交通、經濟重要地區，預估經濟損失220兆3000億日圓（約1.5兆美元），是國家一年預算的兩倍以上。地震發生一周內，最多有950萬人有家歸不得。

2019年內閣府用最新的數據再推算，認為罹難者會比最初想的減三成、約23萬1000人，全毀房屋減一成多、約209萬4000棟。

南海海槽位於靜岡縣駿河灣到九州日向灘海底，以每100年到150年的間隔，反覆發生規模8以上地震。

日本首相岸田文雄原定9日下午出訪哈薩克、烏茲別克與蒙古，現已取消。他9日晚間表示，「南海海槽地震臨時情報」不需要民眾提前避難，敦促民眾繼續日常生活和社會經濟活動，可以繼續旅行、返鄉。不過在未來一周期間，請民眾做好防範家具傾倒、物品掉落的準備工作，也要確認避難地點和路線，及與家人的聯絡方式，以防萬一。

日本氣象廳8日晚間發布臨時情報，呼籲民眾今後一周注意可能會發生巨大地震。發布對象從沖繩縣到茨城縣的1都（東京都）2府（京都府、大阪府）26縣的707個市町村。被列為發布對象的各地9日出現採買潮，飲用水、簡易廁所，以及防止家具傾倒的各類防災用品銷量均增加。

另外，日本9日晚上7時57分發生規模5.3地震，震央在神奈川縣西部，最大震度5弱。日本氣象廳表示，這起地震與8日發布的「南海海槽地震臨時情報」沒有直接關係。

日本南海海槽地震預警 資料來源：日本國土交通省
日本南海海槽地震預警 資料來源：日本國土交通省

地震 日本 哈薩克

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