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加薩停火協議 以色列同意15日復談 伊朗或放棄報復

編譯徐榆涵、茅毅／綜合9日電

以色列總理內唐亞胡8日說，應居間的美國、卡達及埃及所請，已同意15日恢復加薩停火協議談判。哈瑪斯則尚未對此置評。

美卡埃領袖8日聯合聲明，邀交戰的以哈雙方15日在開羅或卡達杜哈復談，以消弭剩餘的所有隔閡，並立刻執行協議。架構好的協議已在檯面上，只剩執行細節有待敲定，從中調停的國家準備好提出最終過渡方案，以解決剩餘問題。

一位拜登政府高官稱，15日當天不太可能簽署協議，但以色列很願意接受談判的想法。內唐亞胡辦公室8日表示，15日將派談判團隊到商定地點，以決定執行協議的細節。

另外，拜登8日在白宮橢圓形辦公室與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）等美國安全高官，檢視美方因應最近中東緊張的軍事準備作為，拜登國安團隊重申，美國決心和以色列站在一起。

奧斯丁同日和以色列防長葛朗特通電話，商討美國在中東協防以國的措施與加薩停火協議。奧斯丁在社群媒體X寫道，美軍F-22匿蹤戰機當天飛抵中東，將捍衛以國並保護區域內美軍。賀錦麗的國安顧問高登同日也提到，她在會見反加薩衝突團體時表明，不支持美國對以國禁運武器，將持續確保以國面對伊朗及其支持的「恐怖組織」時能自衛。

另據總部在倫敦的波斯語媒體「伊朗國際」7日報導，伊朗總統裴澤斯基安請求最高領袖哈米尼別直接攻擊以色列，並提醒襲以恐加深伊朗民眾對德黑蘭的不滿，甚至造成政權崩潰。

美國CNN 8日亦分析，伊朗正仔細考慮是否取消報復以國。一位美國官員及一位西方情報官員則擔憂，現在黎巴嫩真主黨採取報復行動的可能性比伊朗還高。

另外，衛報報導，伊朗可能不會對以色列發動襲擊，而是選擇針對負責暗殺哈瑪斯首腦哈尼雅（Ismail Haniyeh）的以色列特工。

報導稱，伊朗可能會針對與以色列情報機構摩薩德或有關成員，以報復哈尼雅遇刺事件，儘管以色列至今既未承認也未否認責任，但伊朗仍將其歸咎於以方。

伊朗正在權衡利弊，目前處於龐大的外交壓力下，遭各界要求避免引爆中東全面戰爭。

伊朗8日召開伊斯蘭合作組織會議，巴基斯坦外長表示反對伊朗襲擊以色列，稱哈尼雅的死必須得到回應，但伊朗不能正中以色列總理內唐亞胡下懷，引發更廣泛的戰爭。

伊朗 以色列 加薩

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