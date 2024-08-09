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保健食品致消費者健康受損 小林製藥退出紅麴事業

中央社東京9日專電
日本民眾陸續傳出服用小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損，截至目前已知有104人死亡。圖為小林製藥公司在事件爆發後向受害者和消費者致歉。(新華社)
日本民眾陸續傳出服用小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損，截至目前已知有104人死亡。圖為小林製藥公司在事件爆發後向受害者和消費者致歉。(新華社)

今年3月以來傳出有消費者服用小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損，截至6日已知有104人死亡。小林製藥公司宣布，決定退出紅麴事業。

日本放送協會（NHK）報導，有關消費者攝取小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損一事，小林製藥8日召開董事會，決定今後不再進行紅麴相關產品的製造、販售。

小林製藥表示，會持續處理補償作業以及追查事件發生原因。

小林製藥甫上任的社長山根聰今天出席記者會時一開始就表示，「發生了不該發生的事，真的是悔恨至極。」

小林製藥今年1月陸續接獲報告，得知有消費者使用小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損，但在經過2個月多以後才對外公布。7月，小林製藥創辦人出身的會長（董事長）小林一雅以及社長小林章浩決定辭職。

小林一雅在卸任會長（董事長）後，以特別顧問身分每月領200萬日圓（約新台幣45萬元）的酬勞，是一般顧問的4倍。對此，山根表示，前會長小林在新產品的開發、市場方面擁有長年的豐富經驗，有助於產品的製造是事實。

卸任社長職務後，負責受害者補償作業的小林章浩也出席這場記者會。他表示會負責做好補償事宜，這是他的使命。

日本產經新聞報導，有關消費者服用了小林製藥含紅麴成分健康食品導致健康受損問題，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，截至6日，已知攝取此保健食品死亡者有104人。相關的自治體還在調查攝取此保健食品與死亡的因果關係。

正在進行調查的自治體除了小林製藥總社所在地的大阪市之外，死者居住的自治體也進行調查。死者104人當中，針對44人已完成調查、31人還在調查中，其餘29人因未能獲得遺族同意，無法調查。

大阪市等在製造紅麴原料的小林製藥大阪工廠（去年12月已關閉）進行檢查後指出，從培養室等6處檢查出會生成「軟毛青黴酸」的青黴菌。動物實驗顯示，軟毛青黴酸會引發腎臟中的腎小管壞死。

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