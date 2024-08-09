民調：近8成宏都拉斯人指總統卡斯楚為貪腐源頭

宏都拉斯總統卡斯楚。(歐新社)

宏都拉斯貪腐問題嚴重，根據調查顯示，88%的宏都拉斯人認為需要成立一個國際合作機制來打擊腐敗。77.4%的受訪認為現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）和其政府就是貪腐的源頭，更是首要反貪的目標。

荷蘭多黨制民主研究所（Dutch Institute for Multiparty Democracy）發布的一項最新調查，有90.4% 的宏都拉斯民眾認為政府的腐敗行為，已經衝擊到他們的日常生活。還有42.6%的受訪者認為，過去三年貪腐的問題越來越嚴重。

調查顯示，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）顯然是民眾反貪的目標，因為60.3%的受訪者認為，政治人物最該要為貪腐負責。近8成的民眾更認為，總統卡斯楚和她領導的政府，就是貪腐的根源。而卡斯楚在2022年1月27日上任時，承諾要成立「國際反腐敗委員會」，但是到現在還沒有下文，引起民眾不滿。

荷蘭多黨制民主研究所所長蘇鐸（Hector Soto）表示，政府腐敗是宏都拉斯「根深蒂固」的問題。但這幾年來，公民對貪腐和不法行為，越來越無法容忍，對於打擊貪腐的要求和呼聲也越來越高。

根據國際透明組織（Transparency International） 全球清廉印象指數（CPI）評比，在180個國家及地區中，宏都拉斯連續3年都只得到23分，排名第154。

宏都拉斯目前有隸屬於國民議會的「國家反貪腐委員會」（CNA），成員來自全國12個具有公信力的民間組織，負責調查政府內部的貪腐現象和人員，並且將證據交由司法機關處理，但明顯無法遏制宏國的貪腐問題，也因此，宏都拉斯成立與聯合國 合作的「國際反腐敗委員會」（CICIH）更形重要。

「國家反貪腐委員會」（CNA）日前發表調查報告顯示，宏國政府高層官員有115人都是總統卡斯楚的家族親戚，她的丈夫和三個孩子，也分別擔任總統府最高顧問、私人秘書和國會議員等職位，利用裙帶關係在政府濫權圖利；而且與去年相比，人數還超過一倍以上。