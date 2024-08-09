反移民示威 英警強勢執法逮人 暴徒中7成有前科

英國暴動已逾一周，反「反移民」群眾7日也上街表達訴求，警方在倫敦街頭維持秩序，嚴防騷亂。（美聯社）

英國反移民 示威已逾一周，英國警力強勢執法，7日示威已漸趨和平。引發示威的是上月29日一間兒童舞蹈班遭攻擊，造成3死10傷，極右派網路第一時間造謠稱此案是穆斯林所為，引發全英國反移民示威。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦都會區警察局局長羅利（Mark Rowley）8日表示，當局派出數千名警力至英格蘭北部嚴防暴動，對於7日晚的狀況感到相當滿意。羅利指出，警方8日展開一波拂曉突襲行動，逮捕數名上周參與暴動時「有嚴重暴力行為」者，其中七成有犯罪前科。

英國警方表示，在英格蘭和威爾斯的示威中，過去一周已有超過100名警察受傷，甚至有一名警員兩腿都骨折。

另外，英國一名TikTok 穆斯林網紅駕駛冰淇淋車，穿梭在全國大街小巷，以免費發放冰淇淋甜筒的方式，向努力平息具種族主義 色彩、反移民暴動的警察表達謝意。

路透報導，「甜點之王狄先生」（Mr Tee King of Desserts）在他的TikTok頻道PO出一段於英國北部城市桑德蘭（Sunderland）拍攝的影片，吸引超過260萬次觀看。畫面顯示，他將冰淇淋免費發送給一輛警車上的所有警察，影片配樂則是1980年代熱門電視影集「天龍特攻隊」（The A-Team）主題曲。

本名阿希克（Ashiq）的狄先生表示：「我們想向他們表達一些敬愛之意。」

在這段兩分鐘長的短片中，一名警察請他替一名同僚特製一份冰淇淋，為他慶生。狄先生的影片引起英國大眾共鳴。根據英國民意與市場分析機構「輿觀」（YouGov）調查，英國國內多數民眾認為暴動行為並不合理。

一名網友留言寫道：「這個行為太棒了—記得在制服之下，他們也是一名父親、丈夫、叔伯、兄弟、人類。」