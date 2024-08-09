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孟加拉組臨時政府 諾獎得主尤努斯：讓國家「第二次獨立」

編譯中心／綜合8日電
諾貝爾和平獎得主尤努斯（中）8日從海外返回孟加拉主持臨時政府。（路透）
諾貝爾和平獎得主尤努斯（中）8日從海外返回孟加拉主持臨時政府。（路透）

在孟加拉學生帶頭抗議，最終導致在任15年的前總理哈希納（Sheikh Hasina）下台之後，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）8日宣誓就任首席顧問，負責領導孟加拉的臨時政府。8日從海外返國的尤努斯指出，罹難的示威人士犧牲自己，讓國家「第二次獨立」。

中央社引述法新社報導，尤努斯8日在孟加拉達卡國際機場會見學生領袖，就任儀式中表示，「我將堅守、支持、維護憲法」，並表示他將抱持真誠的態度履行職責。

尤努斯在首都達卡（Dhaka）的總統府宣誓就職，與會者包括政壇及公民社會領袖、軍事將領及外交官員。尤努斯內閣十多位成員也宣誓就職，但他們的頭銜皆為顧問而非部長。

學運領導團體「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）的最高領袖伊斯蘭（Nahid Islam）與馬默德（Asif Mahmud）也在顧問之列。

尤努斯在8日抵達首都達卡後表示，「對我們來說，今天是光榮的一天。孟加拉已然開創新的勝利日、孟加拉已經獲得第二次獨立。」

數周暴力至少造成455人喪生，尤努斯呼籲恢復秩序、要求民眾保護彼此，包括保護遭到攻擊的宗教少數群體。

84歲的尤努斯最快可能8日晚宣誓成為孟加拉新領導人，展開陸軍參謀長所承諾的「美好的民主進程」。

他向最早帶頭抗爭的年輕人和不顧一切渴求改變的民眾致敬說：「他們保護這個國家，賦予它新的生命。因為他們，孟加拉已經獲得第二次獨立。」

一周前根本沒有人會設想尤努斯可能和軍事領袖攜手合作。安全部隊當時還在開槍對付走上街頭要求哈希納（Sheikh Hasina）下台的示威群眾，將他們擊斃。

但是軍方周末突然轉向、攻擊哈希納，使她被迫逃往鄰國印度，數以百萬計孟加拉人民湧上街頭歡呼慶祝。

軍方後來接受學生要求，同意由尤努斯領導臨時政府。

尤努斯和他創辦的微額貸款組織「鄉村銀行」（Grameen Bank），因提供低於100美元的小額貸款給鄉村窮困民眾、協助數百萬人脫貧，於2006年獲頒諾貝爾和平獎。

尤努斯7日在法國巴黎機場對媒體說：「我期待著回家，看看發生了什麼事，以及我們自己如何組織起來，以擺脫目前所處的困境。」

尤努斯因據信出於政治動機的指控，被判處六個月有期徒刑，今年於保釋期間出國。達卡法院7日宣判他無罪。

他7日返鄉前在聲明中指出：「保持冷靜，做好建設國家的準備。如果我們走上暴力之路，一切將毀於一旦。」

孟加拉陸軍參謀長薩曼（Waker-Uz-Zaman）7日表示，他希望臨時政府於8日宣誓就職，並強調自己支持尤努斯。薩曼說：「我確信他能夠帶領我們通過一段美好的民主進程。」

諾貝爾和平獎得主尤努斯（前右）8日宣誓就任孟加拉臨時政府的首席顧問。（路透）
諾貝爾和平獎得主尤努斯（前右）8日宣誓就任孟加拉臨時政府的首席顧問。（路透）
被孟加拉學生領袖推薦為臨時政府首腦的諾貝爾獎得主尤努斯，8日在孟加拉達卡國際機場...
被孟加拉學生領袖推薦為臨時政府首腦的諾貝爾獎得主尤努斯，8日在孟加拉達卡國際機場會見學生領袖。（路透）

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