伊朗總統勸最高領袖哈米尼「勿攻以色列」

據傳伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）（右）曾私下勸最高領袖哈米尼（左）不要直接攻擊以色列。（美聯社）

伊朗 總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）近日與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）會面時，私下請求不要直接攻擊以色列 ，哈米尼不置可否。

另外，哈瑪斯首領哈尼雅日前在伊朗德黑蘭遇刺身亡，伊朗當局不斷放話將報復幕後主使，即外界推測的以色列。不過，相對於伊朗政府慷慨激昂的發言，德黑蘭街頭和其他城市卻不見戰爭即將來臨的訊號，民眾也沒有收到任何備戰指示，凸顯當局和民間的嚴重斷裂。

據「伊朗國際」報導，儘管伊朗的朋友和敵人都呼籲克制，伊朗一直威脅要對以色列發動直接飛彈攻擊，以報復哈尼雅7月31日在德黑蘭被暗殺的事件。但是，並非德黑蘭的所有高級官員都認同這種復仇的想法，有人對可能造成的後果表示擔憂。

知情人士表示，在最近與哈米尼的一次會面中，裴澤斯基安敦促哈米尼不要直接打擊以色列，以避免緊張局勢升級為一場不必要的戰爭，一旦以色列強硬反擊，襲擊伊朗的國家基礎設施和能源，將嚴重削弱該國經濟，甚至令國家崩潰。

裴澤斯基安還警告，部分高級將領的言論和行動可能把伊朗拖入戰爭。裴澤斯基安強調自己是基於伊朗利益而反對軍事行動，並非強硬派所聲稱的，因他缺乏軍事知識或經驗，他強調，與以色列開戰勢必打擊伊朗經濟復甦，令國家與國民無法修補裂痕，嚴重破壞伊朗急需改善的國際地位。

儘管伊朗報復的時機、範圍和方式依然是未知數，但是相對於當局不斷喊話，民眾在備戰上卻異常無知。

據紐約時報 報導，德黑蘭與其他13個省份的所有政府機關7日停止上班；東、西邊境部分地區行政辦公室上班時間縮短至上午6時至10時。另外，當局發布民航通告，警示部分地區在7日晚間至8日將「進行砲火活動」，並且維持數小時。

伊朗代理外長巴格瑞（Ali Bagheri）6日才透過官媒嗆聲，「伊朗反應將明確且嚴厲」。

不過，伊朗沒有發布任何因應以色列可能攻擊的逃難指示，沒有臨時避難所、沒有防空演習、沒有儲備物資警示、沒有醫療院所應變計畫。

66歲住在德黑蘭的瑪麗赫（Maliheh）描述，「我們一無所知，密切追蹤衛星電視的新聞頻道要了解正在發生的事情，因為我們的官員什麼都不說」。

伊朗人紛紛在社群媒體和採訪中表達焦慮困惑。37歲住在德黑蘭的藝術家芭莉莎（Parisa）透露現況超過人民忍受程度，「很多沒想過離開國家的人也在考慮移民了，大家都很難過、躁動和擔心」。