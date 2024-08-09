我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

義大利解民怨 外籍富豪移居要繳雙倍稅

編譯季晶晶／綜合8日電
義大利總理梅洛尼的內閣7日批准對新遷入稅務居民海外收入加稅，年度定額稅增加一倍到20萬歐元。（路透）
義大利總理梅洛尼的內閣7日批准對新遷入稅務居民海外收入加稅，年度定額稅增加一倍到20萬歐元。（路透）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的內閣7日批准了對新遷入稅務居民的海外收入加稅，年度定額稅由10萬歐元激增一倍到20萬歐元（約21.83萬美元）。此舉是為了解決民怨，當地人將房價飆高和其他生活成本上漲的問題歸咎於超級富豪湧入。

財長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）說，這個課稅水準仍能讓外籍富豪對義大利感興趣。

義大利希望不必靠稅務減免，與其他國家競賽，來爭取外國人士和企業搬到義大利， 因為一旦那樣作，喬捷堤說，「像義大利這樣財政空間有限的國家註定要失敗」。義大利去年預算赤字占GDP的比率是7.4%，是歐盟設定的兩倍多。

義國在英國脫歐公投後推出定額稅計畫，鼓勵在海外生活至少九年的義大利人返鄉，或外籍人士遷居義大利，他們只需為海外收入或資產繳納15年定額稅。該計畫已吸引到至少2730位千萬富豪定居義國，但引發推漲物價的疑慮。

調高課稅勢必減少想移居義大利的人數，但專家估計，身價逾700萬英鎊（約892萬美元）的高淨值人士仍然會覺得義大利值得考慮。一位由倫敦搬到米蘭的法國投資人則認為，此事釋出義大利並非穩定政權的訊號，讓人懷疑以後是否還會再調高稅額。

義大利 預算 投資

上一則

威尼斯旅遊再設限 每團最多25人

下一則

打擊洗錢 日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

延伸閱讀

李政道悼念追思會8月25日在上海舉行

李政道悼念追思會8月25日在上海舉行
巴奧女排╱衛冕冠軍美國隊險勝巴西 將與義大利爭金

巴奧女排╱衛冕冠軍美國隊險勝巴西 將與義大利爭金
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
聖荷西夫婦搬到義國 救婚姻成功

聖荷西夫婦搬到義國 救婚姻成功

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」

巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」