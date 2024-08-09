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宮崎7.1強震 至少12傷2屋塌 日本氣象廳警告防巨震

編譯周辰陽、羅方妤／綜合8日電
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，許多民眾逃往戶外避難。（美聯社）
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，許多民眾逃往戶外避難。（美聯社）

日本九州東南部宮崎縣東側海域8日下午發生芮氏規模7.1強震，震央位於宮崎縣日向灘，震源深度約30公里。地震造成至少12人受傷，兩棟房屋倒塌，宮崎縣海岸出現50公分海嘯浪頭。日本氣象廳並首度發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾注意可能發生強震。

測得震度六弱的宮崎縣日南市，已接獲「紅綠燈不亮」、「電纜下垂」、「疑似有落石」等通報消息。鹿兒島縣大崎町則觀測到震度五強，大崎町公所指出，有一棟兩層樓的木造民宅倒塌，另外也接獲民宅的磚牆倒塌、道路隆起等通報。測得震度五弱的鹿兒島縣霧島市，有一名老人於家中摔倒撞到頭部，還有一名女性在工廠被掉落物品砸傷。

日本防災擔當相松村祥史表示，至8日晚間確認12人受傷，兩棟房屋倒塌。

地震發生後，宮崎機場暫停飛機起降，機場航廈玻璃碎裂散落一地。經檢查跑道並未受損安全無虞，航班已依序重啟，不過部分航班取消。JR九州公司表示，九州新幹線與西九州新幹線一度緊急停駛，8日傍晚已重啟。

共同社報導，地震後氣象廳對高知、愛媛、大分、宮崎和鹿兒島等縣發布了海嘯警報，並在宮崎縣與高知縣西南部分別觀測到高度約50公分和20公分浪頭；警報已在8日晚間取消。

日本原子力規制委員會表示，震央附近的九州和四國共有12座核電機組，其中三座正在運轉，目前安全無虞。

地震後日本氣象廳開始調查，此次7.1強震跟「南海海槽」潛在大地震是否存在任何關聯，並發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾「注意巨大地震」。

這是日本2017年11月開始實施「南海海槽地震臨時情報」制度以來，首度發布警告。氣象廳表示，「跟平時相比，發生南海海槽大地震的可能性相對增大」，因此提醒民眾注意。

南海海槽是指日本駿河灣至九州以東海面約700平方公里的海槽，此處是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的交界，是大地震頻繁地帶。日本專家認為，「南海海槽」很可能發生與2011年日本三一一大地震相同程度的規模九強震，因此該地區發生規模6.8以上的地震，氣象廳就會召開專家會議討論。

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