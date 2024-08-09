奧運性別風暴 JK羅琳再轟：別拿馬鈴薯證明石頭可吃

JK羅琳7日晚間再發文嗆網友，像拿馬鈴薯證明石頭也能吃一樣可笑。（美聯社）

英國小說家JK羅琳 （J.K. Rowling）因批評國際奧會讓阿爾及利亞女拳手克莉芙（Imane Khelif）參賽，遭指責恐跨並收到網友狂發的健壯女性照片，她發文反擊，稱別拿形狀不同的馬鈴薯向她證明石頭可以吃。

阿爾及利亞選手克莉芙6日晚間在四強賽擊敗泰國選手蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng），接下來將在金牌戰與中國選手楊柳捉對廝殺。

英國GB新聞台（GB News）報導，「哈利波特」（Harry Potter）系列小說作者JK羅琳再度回到社群媒體X開戰，批評國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）讓克莉芙參加女子66公斤級比賽的決定。

克莉芙參賽成了全球熱議的話題，因為她去年遭禁止參加國際拳擊總會（International Boxing Association, IBA）主導的世界錦標賽。

背後有俄羅斯撐腰的國際拳總，去年拒絕讓克莉芙與台灣選手林郁婷參賽，聲稱在她們的檢測 中驗出XY染色體，而XY染色體通常出現在男性身上。

國際奧會的資格檢測與國際拳總不同，而巴黎奧運 拳擊比賽是由國際奧會監督，這兩位女拳擊手都被允許參賽。

2015年宣布成為女性的美國前奧運金牌選手凱特琳詹納（Caitlyn Jenner）一直強力反對克莉芙參賽，在阿爾及利亞選手克莉芙挺進金牌戰後，JK羅琳也跟進再度發文表明立場。

JK羅琳遭指責是因為受到「跨性別恐懼症」（transphobia）影響，而出言批評讓女拳手克莉芙參加奧運。JK羅琳親上社群媒體反擊這些批評聲浪時聲稱，「留言的網友故意將反對國際奧會依賴文件而非檢測作為性別判斷依據的批評者，說成是在死咬克莉芙是跨性別者，這是在扭曲論點」。

JK羅琳發文說：「我不是在聲稱克莉芙是跨性別者。我和其他許多人反對的是，男性對女性的暴力成了一種奧運運動。」

JK羅琳又發了第二則貼文澄清她的立場，再度反擊批評她的網友。她說：「鄭重聲明，對我狂發健壯女性的照片，想『教育』我不是所有女性都長得像芭比娃娃，就像是拿形狀不同的馬鈴薯，來向我證明石頭可以吃一樣。」

她說：「我還是能看出其中的差別，而你們看起來真是蠢到爆。」