打擊濫用、欺詐 加拿大減少雇臨時移工

加拿大在過去幾年臨時居民人數猛增，就業、勞動力發展和官方語言部長布瓦松諾8月強調，臨時外勞申請計畫不能用於規避雇用。（路透）

為打擊對臨時移工申請計畫的濫用和欺詐，加拿大 政府正採取措施以減少企業對臨時外國工人的雇用，同時計畫拒絕處理低薪崗位類別對臨時移工的申請。

中新網報導，加拿大就業 、勞動力發展和官方語言部長波桑諾（Randy Boissonnault）6日強調，臨時移工申請計畫不能用於規避雇用加拿大本土合適的工人。

加拿大政府正在或擬推行的限制雇用臨時移工的主要措施包括：對臨時移工數量實施20%上限，其中包括欲申請永久居留權的臨時移工；在進行「勞動力市場影響評估」以及進行相關檢查時，對高風險領域實施更嚴格、更縝密的監督，並擬增加相關評估費用；擬調整對雇主資質的監管要求，包括設定最低運營年限或考察其裁員 歷史等。

波桑諾表示，政府將密切監測雇主對臨時移工計畫的需求以及就業率變化，且會在必要時採取進一步收緊措施。在2023至2024財年，加拿大政府通過加強對臨時移工雇主的檢查，開出的罰款金額較上一財年增加了36%。

CBC報導，參加此次會面的企業團體代表來自食品飲料、運輸和農業等行業。2024年，加拿大政府批准的臨時移工申請接近24萬份，2018年這一數字約為10.9萬份。加拿大統計局2024年5月發布的數據顯示，2019年，加拿大約十分之一的臨時移工的年收入低於7500加元（約5450美元）。

另據加拿大統計局數據，加拿大2024年6月失業率為6.4%。自2023年4月以來，該國失業率上升了1.3個百分點。