中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫

伊朗德黑蘭街頭一幅看板顯示伊朗總統裴澤斯基安（右）和7月底在德黑蘭遇襲喪生的哈瑪斯政治領袖哈尼雅（左）。（歐新社）

華盛頓郵報外交事務專欄作家伊格納西斯6日在華郵刊文指出，美國總統拜登 近一周為遏止中東爆發毀滅性戰爭，已展開高強度外交和軍事準備。區域戰爭風險仍相當高，不過不只一名白宮官員6日說，拜登的行動正發揮成效。伊朗 可能正在重新考慮其重大報復計畫，但官員坦言，伊朗在黎巴嫩的代理人真主黨動向仍難預料。

該文指出，白宮的行動包括在檯面下溝通敦促伊朗克制，並直接警告以色列 總理內唐亞胡，要求他不要妨礙加薩停火。美方也加派海、空軍，要在嚇阻失敗時保護以色列等美國盟友。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅7月底在德黑蘭遇刺，但死因看似存在謎團，這也讓伊朗的回應複雜化。德黑蘭先是聲稱他遭以色列飛彈擊殺，這促使伊朗發動類似的回應。但官員指出，德黑蘭已私下認定哈尼雅是遭暗藏的炸彈擊殺，這可能讓伊朗採取不同回應。伊朗據信在第三方國家從事過類似鎖定性攻擊。

伊朗也可能鑒於美國本周的兵力展示，以及白宮透過瑞士駐伊大使館和伊朗駐聯合國代表團傳達的祕密溝通而被勸退。一名拜登政府高官向伊格納西斯透露，伊朗明白美國對捍衛美方利益、夥伴和人民堅定不移，美國也已將可觀的軍事資產移到中東，來凸顯此一原則。

美國也告訴伊朗，中東形勢顯著升級的風險極高，對伊朗總統裴澤斯基安的新政府穩定有嚴峻後果。

拜登對內唐亞胡的外交同樣複雜，據傳兩人1日通話內容尖銳，拜登抱怨對方阻礙美國促成加薩停火和人質釋放協議，要求內唐亞胡當「好夥伴」。通話後，內唐亞胡已朝美方斡旋的停火協議靠進。上周內唐亞胡還堅持修改美方協商的協議框架，但本周據稱他已知會至少一名以國右翼聯合政府的成員說，他支持現有版本不變。

哈尼雅繼一名真主黨指揮官被殺後遇刺，使拜登對以色列更不滿；美方認為這些行動戰術上傑出、戰略上不智。但拜登政府也認定，這些堅決的戰術在以色列廣獲支持。美國陷入類似「第22條軍規」的兩難窘境：以方要求軍事行動自由和自衛權，同時期待美國在以國遇襲時伸援甚至加入進攻，這對超級強權美國是難堪的被動處境。

但隨著中東逼近全面開戰，拜登已認定避免災難最好方式是結合嚇阻和外交。縱使拜登和內唐亞胡積怨，白宮6日的訊息還是美以沒隔閡。